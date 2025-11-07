Grokipedia और Wikipedia में क्या अंतर है, जानें

RRB Group D City Slip 2025
ग्रोकिपीडिया, जिसे एलोन मस्क ने लॉन्च किया है और जो ग्रोक AI मॉडल पर काम करता है, एक रियल-टाइम में अपडेट होने वाला डिजिटल विश्वकोश है। इसका मकसद विकिपीडिया को टक्कर देना है। विकिपीडिया इंसानों के आपसी सहयोग वाले मॉडल पर काम करता है, जबकि ग्रोकिपीडिया में संपादकीय नियंत्रण और तथ्यों की जांच AI की मदद से होती है। यह नया प्लैटफॉर्म आम सहमति से होने वाले संपादन के बजाय तेज गति और विस्तृत कवरेज को ज्यादा महत्त्व देता है।

wikipedia और grokipedia में अंतर
wikipedia और grokipedia में अंतर

विकिपीडिया 2001 से मुफ्त और क्राउडसोर्स्ड ज्ञान का एक बड़ा स्रोत रहा है। यह इस विचार पर बना है कि जब दुनियाभर के कई लोग मिलकर जानकारी साझा करते हैं, तो उससे सटीकता और निष्पक्षता आती है। हालांकि, इसकी संपादन प्रक्रिया में पक्षपात और अपडेट में देरी के लिए आलोचना भी होती है।

2025 में एलोन मस्क ने ग्रोकिपीडिया को लॉन्च किया, जो AI लैंग्वेज मॉडल ग्रोक पर आधारित है। इसका लक्ष्य एक ऐसा विश्वकोश प्रदान करना है, जो रियल-टाइम में अपडेट होता है। ग्रोकिपीडिया AI-सत्यापित तथ्यों, गति और कम सेंसरशिप के दावों पर ध्यान केंद्रित करके विकिपीडिया के मॉडल को चुनौती देता है। इसने भरोसेमंद डिजिटल जानकारी के भविष्य पर एक नई बहस शुरू कर दी है।

ग्रोकिपीडिया और विकिपीडिया के बीच मुख्य अंतर

फीचर

विकिपीडिया

ग्रोकिपीडिया

सामग्री निर्माण

दुनियाभर के स्वयंसेवकों का समुदाय इसे लिखता और संपादित करता है, जो इंसानी सहयोग और आम सहमति पर निर्भर है।

मुख्य रूप से AI द्वारा तैयार की गई सामग्री, जिसे AI के ग्रोक लैंग्वेज मॉडल के जरिए गतिशील रूप से संश्लेषित और सत्यापित किया जाता है।

संपादकीय नियंत्रण

समुदाय द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित, जिसमें निष्पक्ष दृष्टिकोण और सत्यापन पर जोर दिया जाता है।

AI द्वारा लिए गए संपादकीय फैसले, जिसमें सीमित इंसानी हस्तक्षेप होता है। यह एल्गोरिदम के जरिए तथ्यों की जांच और बुनियादी तर्क पर ध्यान केंद्रित करता है।

लेखों की संख्या

कई भाषाओं में 70 लाख से ज्यादा लेख।

लगभग 8,85,000 लेखों के साथ लॉन्च हुआ; AI द्वारा सामग्री बनाने और अपडेट करने के साथ तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

अपडेट की फ्रीक्वेंसी

अपडेट इंसानी संपादकों पर निर्भर करते हैं; यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, खासकर ताजा खबरों के मामले में।

AI की मदद से लगभग रियल-टाइम में अपडेट और सामग्री में सुधार होता है, जो लाइव इंटरनेट डेटा पर आधारित होता है, जिसमें एलोन मस्क के X प्लैटफॉर्म की पोस्ट भी शामिल हैं।

पक्षपात और पारदर्शिता

संपादकों के पक्षपात (जिसे अक्सर वामपंथी झुकाव वाला बताया जाता है) और संपादकों की व्यवस्था में कमियों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है; संपादक सार्वजनिक रूप से जवाबदेह होते हैं।

इसका प्रचार "सच्चाई पहले" के नारे के साथ किया जाता है, जिसमें कम पक्षपात का दावा है। हालांकि, आलोचक AI के पक्षपात और सामग्री की दिशा पर मस्क के प्रभाव के जोखिमों की ओर इशारा करते हैं।

उपयोगकर्ता सहभागिता

खुला संपादन माहौल, जिसमें चर्चा और विवाद सुलझाने के लिए टॉक पेज हैं।

उपयोगकर्ता सीधे संपादन नहीं कर सकते, लेकिन AI प्रॉम्प्ट के जरिए अपडेट का अनुरोध कर सकते हैं; इसमें खुले इंसानी संपादकीय भागीदारी की कमी है।

संचालन मॉडल

गैर-लाभकारी, समुदाय द्वारा संचालित, जो दान और स्वयंसेवकों पर निर्भर है।

एलोन मस्क की AI कंपनी का एक व्यावसायिक प्रोजेक्ट, जिसे AI ट्रेनिंग में एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें ओपन-सोर्स तत्व और कंप्यूटेशनल पारदर्शिता शामिल है।

ग्रोकिपीडिया क्या है?

ग्रोकिपीडिया xAI द्वारा बनाया गया एक AI-संचालित डिजिटल विश्वकोश है। दूसरे विश्वकोशों से अलग ग्रोकिपीडिया रियल-टाइम में सामग्री बनाने, उसे सत्यापित करने और अपडेट करने के लिए एक संवादात्मक AI, ग्रोक, पर निर्भर करता है। यह प्लैटफॉर्म संपादकीय प्रक्रिया को स्वचालित बनाकर एक ज्यादा तेज, खुला और विस्तृत ज्ञानकोश प्रदान करना चाहता है। यह विकिपीडिया जैसे पारंपरिक मॉडलों को चुनौती देता है।

AI-संचालित सामग्री निर्माण

ग्रोकिपीडिया की सबसे खास बातों में से एक यह है कि इसकी सामग्री AI द्वारा लिखी जाती है। ग्रोक विश्वकोश के लेख बनाने के लिए कई तरह के और यहां तक कि विवादास्पद स्रोतों से भी बड़ी मात्रा में जानकारी को प्रोसेस करता है। यह "सिंथेटिक करेक्शन" सिस्टम ग्रोक को गलतियों, पक्षपात और कमियों का अपने आप पता लगाने में मदद करता है। इसके जरिए यह लेखों को इंसानी संपादकों से कहीं ज्यादा तेजी से संशोधित करके उन्हें ज्यादा संतुलित और सटीक बनाता है।

विकिपीडिया का खुला संपादन सिस्टम सामुदायिक सहमति और निष्पक्षता की कठोर नीतियों से चलता है। इसके विपरीत, ग्रोकिपीडिया में AI ही एकमात्र संपादक है। पाठक सीधे संपादन नहीं कर सकते, लेकिन वे AI को विचार करने के लिए सुझाव दे सकते हैं।

ग्रोक इन सुझावों को प्रोसेस करता है और उसी के अनुसार सामग्री में बदलाव करता है, जिससे संपादन को लेकर होने वाले विवाद कम हो जाता है। AI पर आधारित यह तरीका तथ्यों पर आधारित विश्वसनीयता देने की कोशिश करता है। यह उन स्रोतों का भी इस्तेमाल करता है, जिनसे पारंपरिक विश्वकोश आमतौर पर बचते हैं।

विकिपीडिया की ताकत उसके विशाल, खुद को सुधारने वाले इंसानी समुदाय और सत्यापन पर जोर देने में है। लेकिन, इसका मॉडल धीमा हो सकता है और कभी-कभी संपादकीय पक्षपात के लिए इसकी आलोचना भी होती है। वहीं, ग्रोकिपीडिया की AI रणनीति तेजी से अपडेट और तथ्यों की जांच में एकरूपता तो देती है, लेकिन इसमें AI की सटीकता और इसके डेवलपर्स की तरफ से संभावित पक्षपात जैसे नए खतरे भी हैं।

