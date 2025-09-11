Rajasthan Police Admit Card 2025 Out Soon
LIC AAO Exam Centre List 2025: यहां देखें स्टेट-वाइज Prelims और Mains परीक्षा केंद्र सूची

By Vijay Pratap Singh
Sep 11, 2025, 17:28 IST

LIC AAO परीक्षा केंद्रों की सूची भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा आधिकारिक अधिसूचना के साथ जारी की जाती है। इस सूची में परीक्षा शहरों और उनके राज्यों के नाम शामिल होते हैं। यहां प्रीलिम्स और मेन्स के लिए LIC AAO परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची देखें।

एलआईसी एएओ परीक्षा केंद्र सूची 2025
एलआईसी एएओ परीक्षा केंद्र सूची 2025

LIC AAO Exam Centre List 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) 3 अक्टूबर को LIC AAO 2025 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर के निर्धारित केंद्रों पर कई पालियों (शिफ्ट) में होगी। जिन उम्मीदवारों ने 760 असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और 81 असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए आवेदन किया है, वे अपने LIC AAO परीक्षा केंद्र के बारे में जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही घोषित की जाएगी।

LIC अपनी आधिकारिक भर्ती अधिसूचना PDF में प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों परीक्षाओं के लिए केंद्रों की सूची देता है। परीक्षा की तैयारी कर रहे Candidates को अपना आवंटित केंद्र और शिफ्ट का समय जानने के लिए अपना एडमिट कार्ड ध्यान से देखना चाहिए। यह जरूरी है कि तलाशी और पहचान की पुष्टि जैसी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निर्धारित शिफ्ट से कम से कम दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें।

LIC AAO परीक्षा केंद्र 2025

LIC 3 अक्टूबर को LIC AAO प्रीलिम्स परीक्षा और 8 नवंबर को मेन्स परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रीलिम्स परीक्षा देश भर के 152 शहरों में आयोजित की जाएगी। अधिकारियों ने आवेदन पत्र में Candidates द्वारा बताई गई पसंद के आधार पर परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। परीक्षा केंद्र का पूरा पता LIC AAO एडमिट कार्ड पर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद, परीक्षा केंद्र में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

LIC AAO Prelims Exam Centers

LIC की विभिन्न शाखाओं में 841 रिक्तियों को भरने के लिए LIC AAO प्रीलिम्स 2025 परीक्षा 3 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। Candidates को registration प्रक्रिया के दौरान दी गई उनकी पसंद के आधार पर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। LIC AAO परीक्षा केंद्रों की सूची नीचे तालिका में दी गई है।

LIC AAO प्रीलिम्स परीक्षा केंद्र

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

केंद्र

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

पोर्ट ब्लेयर

आंध्र प्रदेश

गुंटूर/विजयवाड़ा, कडपा, कुरनूल, नेल्लोर, राजमुंदरी, विजयनगरम, तिरुपति, विशाखापत्तनम

अरुणाचल प्रदेश

नाहरलागुन

असम

डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर

बिहार

भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, आरा, दरभंगा, पटना

चंडीगढ़

चंडीगढ़ - मोहाली

छत्तीसगढ़

भिलाई नगर, बिलासपुर सीजी, रायपुर

दिल्ली NCR

दिल्ली / नई दिल्ली / NCR, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम

गोवा

पणजी

गुजरात

अहमदाबाद - गांधी नगर, राजकोट, सूरत, मेहसाणा, वडोदरा/आणंद

हरियाणा

अंबाला, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम

हिमाचल प्रदेश

हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर एचपी, शिमला

जम्मू और कश्मीर

जम्मू, बारामूला, सांबा, श्रीनगर

झारखंड

बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची

कर्नाटक

बेंगलुरु, बेलगाम, गुलबर्गा, मैंगलोर, मैसूर, शिमोगा, हुबली/धारवाड़, उडुपी

केरल

कन्नूर, कोट्टायम, कोझिकोड, एर्नाकुलम, अलाप्पुझा, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम, त्रिचूर

मध्य प्रदेश

भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, एंडजेकेर, सतना, सागर

महाराष्ट्र

अमरावती, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई/MMR, नागपुर, नांदेड़, नासिक, छत्रपति संभाजी नगर, अकोला, सतारा, सांगली, लातूर, धुले, पुणे

मणिपुर

इंफाल, चुराचांदपुर, काकचिंग

मेघालय

शिलांग

मिजोरम

आइजोल

नागालैंड

कोहिमा, दीमापुर

ओडिशा

भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, बेरहामपुर-गंजम, संबलपुर

पुडुचेरी

पुडुचेरी

पंजाब

अमृतसर, फगवाड़ा, पटियाला, जालंधर, मोगा, मोहाली

राजस्थान

अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर

सिक्किम

गंगटोक

तमिलनाडु

चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, सेलम, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, कुड्डालोर, डिंडीगुल, विरुधुनगर, नागरकोइल/कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली

तेलंगाना

हैदराबाद, खम्मम, वारंगल, करीमनगर

त्रिपुरा

अगरतला

उत्तर प्रदेश

अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, अयोध्या, नोएडा / ग्रेटर नोएडा, वाराणसी

उत्तराखंड

देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी

पश्चिम बंगाल

आसनसोल, ग्रेटर कोलकाता, हुगली, कल्याणी, बर्दवान, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी

LIC AAO Mains Exam Center List 2025

जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा पास करेंगे, वे मेन्स परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे। यह परीक्षा 8 नवंबर को नीचे दिए गए शहरों में आयोजित की जाएगी:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

केंद्र

आंध्र प्रदेश

गुंटूर/विजयवाड़ा, कुरनूल, विशाखापत्तनम

अरुणाचल प्रदेश

नाहरलागुन

असम

गुवाहाटी, सिलचर

बिहार

भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना

चंडीगढ़

चंडीगढ़ - मोहाली

छत्तीसगढ़

रायपुर

दिल्ली NCR

दिल्ली / NCR

गोवा

पणजी

गुजरात

अहमदाबाद - गांधी नगर, सूरत, वडोदरा

हरियाणा

अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद

हिमाचल प्रदेश

शिमला, हमीरपुर, मंडी

जम्मू और कश्मीर

जम्मू, श्रीनगर

झारखंड

जमशेदपुर, रांची

कर्नाटक

बेंगलुरु, बेलगाम, शिमोगा

केरल

एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम, त्रिचूर

मध्य प्रदेश

भोपाल, इंदौर, उज्जैन

महाराष्ट्र

मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई, नागपुर, पुणे, छत्रपति संभाजी नगर, नासिक

ओडिशा

भुवनेश्वर

पंजाब

मोहाली, पटियाला, फगवाड़ा

राजस्थान

जयपुर, जोधपुर

तमिलनाडु

चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली

तेलंगाना

हैदराबाद

उत्तर प्रदेश

प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ

उत्तराखंड

देहरादून

पश्चिम बंगाल

ग्रेटर कोलकाता, सिलीगुड़ी

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

