Rajasthan Police Admit Card 2025 Out Soon
Focus
Quick Links

IPS Anjana Krishna: अंजना कृष्णा कौन हैं, उनकी ऑल इंडिया रैंक, यूपीएससी के सफर के बारे में जानिए

By Priyanka Pal
Sep 11, 2025, 17:24 IST

IPS Anjana Krishna: मिलिए आईपीएस अफसर अंजना कृष्णा से, जिन्होंने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में भू-माफिया का बहादुरी से सामना किया। इस पेज पर जानें कि सोलापुर में क्या हुआ था, अंजना कृष्णा कौन हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है।

Add as a preferred source on Google
Join us
IPS Anjana Krishna
IPS Anjana Krishna

IPS Anjana Krishna: आईपीएस अंजना कृष्णा की कहानी मेहनत और साहस की एक मिसाल है। वे तिरुवनंतपुरम के एक साधारण परिवार से हैं। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 355 हासिल की। वे 2023 बैच की आईपीएस अफसर हैं और अब सोलापुर में एक अनुशासित डीएसपी के पद पर तैनात हैं। एक हाई-प्रोफाइल कार्रवाई के दौरान अपनी बात पर डटे रहने के लिए उनकी बहुत तारीफ हो रही है।

31 अगस्त, 2025 को, डीएसपी अंजना कृष्णा ने सोलापुर में मिट्टी के अवैध खनन को रोकने के लिए अपने विभाग के कुछ लोगों को भेजा। इसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें डीएसपी और महाराष्ट्र के एक मंत्री के बीच की बातचीत थी। खबरों के मुताबिक, इस तीखी बहस में मंत्री डीएसपी से अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए कह रहे थे।

अंजना कृष्णा अपनी बात से जरा भी नहीं हटीं। इससे पता चलता है कि वे दबाव और प्रशासन को संभालने में कितनी निडर हैं। इस लेख में अंजना कृष्णा, उनकी पढ़ाई, पारिवारिक पृष्ठभूमि और यूपीएससी यात्रा के बारे में और जानें।

आईपीएस अफसर अंजना कृष्णा

अंजना कृष्णा का जन्म 1990 में केरल में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से हैं। उनकी मां कोर्ट में टाइपिस्ट के तौर पर काम करती थीं और उनके पिता तिरुवनंतपुरम में एक छोटी कपड़े की दुकान चलाते थे। सिविल सेवाओं में शामिल होने का सपना उन्हें हमेशा प्रेरित करता रहा। उन्होंने खुद को यूपीएससी की तैयारी के लिए समर्पित कर दिया और 2022-23 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 355 के साथ सफल हुईं।

आईपीएस अंजना की शैक्षिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि

अंजना केरल के एक मध्यमवर्गीय परिवार से हैं, जिनके घर के हालात बहुत सामान्य थे। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई केरल से ही की। इसके बाद वे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अपने सपने को पूरा करने में लग गईं।

गृहनगर और परिवार: अंजना केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली हैं। उनके पिता, बीजू, कपड़े की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, जबकि उनकी मां, सीना, कोर्ट में टाइपिस्ट हैं।

स्कूल और कॉलेज: उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट मैरी सेंट्रल स्कूल, पूजाप्पुरा से पूरी की। इसके बाद उन्होंने एनएसएस महिला कॉलेज, नीरामंकारा से गणित में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की।

अंजना कृष्णा की यूपीएससी सफलता

परीक्षा और रैंक: उन्होंने 2022-23 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की। इसमें उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 355 हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुईं।

बैच और पोस्टिंग: वे 2023 आईपीएस बैच की अफसर हैं। वर्तमान में वे महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के करमाला में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद पर तैनात हैं।

also read: Meet IPS Anjana Krishna: Inspiring UPSC Journey


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News