IPS Anjana Krishna: अंजना कृष्णा कौन हैं, उनकी ऑल इंडिया रैंक, यूपीएससी के सफर के बारे में जानिए

IPS Anjana Krishna: आईपीएस अंजना कृष्णा की कहानी मेहनत और साहस की एक मिसाल है। वे तिरुवनंतपुरम के एक साधारण परिवार से हैं। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 355 हासिल की। वे 2023 बैच की आईपीएस अफसर हैं और अब सोलापुर में एक अनुशासित डीएसपी के पद पर तैनात हैं। एक हाई-प्रोफाइल कार्रवाई के दौरान अपनी बात पर डटे रहने के लिए उनकी बहुत तारीफ हो रही है। 31 अगस्त, 2025 को, डीएसपी अंजना कृष्णा ने सोलापुर में मिट्टी के अवैध खनन को रोकने के लिए अपने विभाग के कुछ लोगों को भेजा। इसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें डीएसपी और महाराष्ट्र के एक मंत्री के बीच की बातचीत थी। खबरों के मुताबिक, इस तीखी बहस में मंत्री डीएसपी से अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए कह रहे थे। अंजना कृष्णा अपनी बात से जरा भी नहीं हटीं। इससे पता चलता है कि वे दबाव और प्रशासन को संभालने में कितनी निडर हैं। इस लेख में अंजना कृष्णा, उनकी पढ़ाई, पारिवारिक पृष्ठभूमि और यूपीएससी यात्रा के बारे में और जानें।

आईपीएस अफसर अंजना कृष्णा अंजना कृष्णा का जन्म 1990 में केरल में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से हैं। उनकी मां कोर्ट में टाइपिस्ट के तौर पर काम करती थीं और उनके पिता तिरुवनंतपुरम में एक छोटी कपड़े की दुकान चलाते थे। सिविल सेवाओं में शामिल होने का सपना उन्हें हमेशा प्रेरित करता रहा। उन्होंने खुद को यूपीएससी की तैयारी के लिए समर्पित कर दिया और 2022-23 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 355 के साथ सफल हुईं। आईपीएस अंजना की शैक्षिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि अंजना केरल के एक मध्यमवर्गीय परिवार से हैं, जिनके घर के हालात बहुत सामान्य थे। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई केरल से ही की। इसके बाद वे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अपने सपने को पूरा करने में लग गईं। गृहनगर और परिवार: अंजना केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली हैं। उनके पिता, बीजू, कपड़े की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, जबकि उनकी मां, सीना, कोर्ट में टाइपिस्ट हैं।