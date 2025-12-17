UPMSP Intermediate प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 जारी: उत्तर प्रदेश UP बोर्ड कक्षा 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट्स और शेड्यूल जारी, लेटेस्ट अपडेट

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने साल 2026 की इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए यह समय अपनी फाइलों और प्रोजेक्ट्स को खत्म करने का है। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, प्रैक्टिकल एग्जाम राज्य के जिलों में दो चरणों में आयोजित करवाई जाएंगी।

यूपी बोर्ड 12वीं प्रैक्टिकल एग्जाम 2026: इंपोर्टेंट डेट्स

इस बार यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल एग्जाम दो चरणों में आयोजित किए जा रहे है। बोर्ड ने मंडलों के आधार पर जिलों को दो हिस्सों में बांट दिया है। इस से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।