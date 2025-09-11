Rajasthan Police Admit Card 2025 Out Soon
Focus
Quick Links

Hindi Diwas 2025: कब है हिंदी दिवस और क्या है इस बार की थीम, जानें सब कुछ

By Kishan Kumar
Sep 11, 2025, 17:21 IST

Hindi Diwas 2025: हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह 1949 के उस दिन की याद दिलाता है, जब हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। इस दिन वाद-विवाद और कविता प्रतियोगिताओं जैसे कई कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा दिया जाता है। इसका उद्देश्य प्रशासन, साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी के सक्रिय उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

Add as a preferred source on Google
Join us
हिंदी दिवस 2025
हिंदी दिवस 2025

Hindi Diwas 2025:14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को औपचारिक रूप से संघ की राजभाषा घोषित किया था। यह दिन भारत की भाषाई विरासत को समझने और उसका जश्न मनाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण अवसर है।

हर साल समाज, संस्थान और सरकार प्रशासन, साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अभियान चलाते हैं। लाखों लोगों के लिए हिंदी सिर्फ बातचीत का एक माध्यम नहीं है, बल्कि यह देश को जोड़ने वाला एक धागा है और इसकी 'विविधता में एकता' की पहचान है।

हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है

तारीख: राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन, 26 जनवरी 1949 को भारत की संविधान सभा ने एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को औपचारिक रूप से संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया। यह निर्णय बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में शामिल किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

इसका उद्देश्य राष्ट्रीय पहचान बनाने, सद्भाव को बढ़ावा देने और संस्कृति पर गर्व करने में हिंदी के महत्व को समझना है। हिंदी अलग-अलग क्षेत्रों और संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाती है, जिससे एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसकी भूमिका और मजबूत होती है।

हिंदी दिवस 2025 की थीम

भारत सरकार हिंदी दिवस 2025 की थीम की घोषणा समारोह से पहले आधिकारिक तौर पर करेगी। पिछले सालों की थीम में डिजिटल संचार और सांस्कृतिक बातचीत के क्षेत्रों में हिंदी की ताकत पर जोर दिया गया है। 2025 के लिए, "हिंदी: राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत" थीम होने की उम्मीद है। यह थीम नए क्षेत्रों में हिंदी के विस्तार पर जोर देगी।

महत्त्व और समारोह

हिंदी दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में वाद-विवाद, निबंध प्रतियोगिताएं, कविता पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार और आधिकारिक समारोह आयोजित किए जाते हैं। यह दिन लोगों को व्यक्तिगत और आधिकारिक जीवन में हिंदी का अधिक सक्रिय रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित करने का एक मंच प्रदान करता है। इस मौके पर विशेष पुरस्कार और भाषणों के जरिए उन लोगों और संस्थानों की सफलता को सराहा जाता है, जो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में योगदान देते हैं।

राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025, जो 14 सितंबर को मनाया जाएगा, उस भाषा के सम्मान में है, जिसने भारत की सांस्कृतिक विरासत और प्रशासनिक व्यवस्था को परिभाषित किया है। प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नीतियों में आधिकारिक मान्यता के माध्यम से हिंदी दिवस राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में हिंदी के महत्व को फिर से स्थापित करता है और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करता है।

जैसे-जैसे देश डिजिटल और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी को ज्यादा से ज्यादा अपना रहा है, हिंदी दिवस भारत की पहचान और राष्ट्रीय एकता में भाषा की भूमिका का एक मजबूत प्रतीक बन गया है।

पढ़ेंःभारत का कौन-सा जिला कहलाता है ‘लहसुन का शहर’, जानें क्या है नाम

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News