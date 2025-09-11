Hindi Diwas 2025: कब है हिंदी दिवस और क्या है इस बार की थीम, जानें सब कुछ

Hindi Diwas 2025:14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को औपचारिक रूप से संघ की राजभाषा घोषित किया था। यह दिन भारत की भाषाई विरासत को समझने और उसका जश्न मनाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण अवसर है। हर साल समाज, संस्थान और सरकार प्रशासन, साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अभियान चलाते हैं। लाखों लोगों के लिए हिंदी सिर्फ बातचीत का एक माध्यम नहीं है, बल्कि यह देश को जोड़ने वाला एक धागा है और इसकी 'विविधता में एकता' की पहचान है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है तारीख: राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन, 26 जनवरी 1949 को भारत की संविधान सभा ने एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को औपचारिक रूप से संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया। यह निर्णय बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में शामिल किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

इसका उद्देश्य राष्ट्रीय पहचान बनाने, सद्भाव को बढ़ावा देने और संस्कृति पर गर्व करने में हिंदी के महत्व को समझना है। हिंदी अलग-अलग क्षेत्रों और संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाती है, जिससे एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसकी भूमिका और मजबूत होती है। हिंदी दिवस 2025 की थीम भारत सरकार हिंदी दिवस 2025 की थीम की घोषणा समारोह से पहले आधिकारिक तौर पर करेगी। पिछले सालों की थीम में डिजिटल संचार और सांस्कृतिक बातचीत के क्षेत्रों में हिंदी की ताकत पर जोर दिया गया है। 2025 के लिए, "हिंदी: राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत" थीम होने की उम्मीद है। यह थीम नए क्षेत्रों में हिंदी के विस्तार पर जोर देगी। महत्त्व और समारोह हिंदी दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में वाद-विवाद, निबंध प्रतियोगिताएं, कविता पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार और आधिकारिक समारोह आयोजित किए जाते हैं। यह दिन लोगों को व्यक्तिगत और आधिकारिक जीवन में हिंदी का अधिक सक्रिय रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित करने का एक मंच प्रदान करता है। इस मौके पर विशेष पुरस्कार और भाषणों के जरिए उन लोगों और संस्थानों की सफलता को सराहा जाता है, जो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में योगदान देते हैं।