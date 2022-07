केतनजी ब्राउन जैक्सन ने रचा इतिहास, बनीं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज

अमेरिका में केतनजी ब्राउन जैक्सन (Ketanji Brown Jackson) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं. इस पद की उन्होंने शपथ ली. बता दें यह अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई अश्वेत महिला देश की सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश बनीं.

Justice Ketanji Brown Jackson.



As I said the day she was confirmed: You’d be hard-pressed to find someone better qualified for the job. Congratulations, Justice Jackson. pic.twitter.com/HVDVPB74ZZ