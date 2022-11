Sandhya Devanathan: संध्या देवनाथन बनी 'मेटा इंडिया' की वाइस प्रेसिडेंट, जाने कौन है संध्या देवनाथन?

Meta announced the appointment of Sandhya Devanathan as the Vice President of Meta India. (Pic credit: Sandhya Devanathan LinkedIn account) pic.twitter.com/zR7yhi4RgM

