DSSC: पहली बार, छह महिला अधिकारी 'डिफेन्स सर्विसेज स्टाफ कॉलेज' के लिए हुई सेलेक्ट

Defence Services Staff College: भारत में रक्षा क्षेत्र में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी की कड़ी में, पहली बार, छह महिला अधिकारियों को प्रतिष्ठित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज (DSSC) के लिए चुना गया है. रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज भारतीय सेना में एकमात्र प्रतिस्पर्धी कोर्स प्रोग्राम है. जो उच्च पदों पर नियुक्तियों का मार्ग है.

अब ये महिला अधिकारी प्रतिष्ठित वॉर कॉलेज वेलिंगटन में प्रवेश करेंगी. गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन का निर्णय लिया था. इनका इनका शैक्षणिक सत्र अगले साल अप्रैल से शुरू होगा.

इस प्रतिष्टित परीक्षा में 15 महिला अधिकारी शामिल हुई थी, जिनमे से छः महिलायों ने यह परीक्षा पास की. जिनमे से एक महिला ने अपने पति के साथ यह परीक्षा पास की है. पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित कई अन्य प्रमुखों ने डीएसएससी कोर्स किया है.

For the first time, six women officers have cleared the Defence Services Staff College exams. One lady officer has cleared the exam with her husband who is also an Army officer. Two of these lady officers are from the Corps of Military Intelligence: Indian Army officials pic.twitter.com/GJJ09NK8v0