India’s first Lithium Cell Manufacturing Plant: भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र, लिथियम सेल क्या है जानें यहाँ?

India’s first Lithium Cell Manufacturing Plant: भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण संयंत्र का उत्पादन–पूर्व शुभारंभ किया जायेगा. इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर आज, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इसको लांच करेंगे. यह संयंत्र वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा स्थापित दो इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण समूहों में से एक में स्थित है.

अपने इस दौरे के दौरान केन्द्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर डिक्सन टेक्नोलॉजीज और यूनाइटेड टेलीलिंक्स के संयंत्रों का भी दौरा करेंगे. साथ ही वह मुनोथ इंडस्ट्रीज द्वारा लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे.

