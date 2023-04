नासा ने Artemis II मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को चुना, जानें मिशन के बारें में

They're going to the Moon! Introducing the #Artemis II astronauts: Reid Wiseman ( @astro_reid ), Commander Victor Glover ( @AstroVicGlover ), Pilot Christina Koch ( @Astro_Christina ), Mission specialist Jeremy Hanson ( @Astro_Jeremy ), Mission specialist https://t.co/Hy1110MOEi pic.twitter.com/SeETL5iURu

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप