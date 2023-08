National Sports Day 2023: नीरज से लेकर प्रज्ञानन्दना बढ़ा रहे देश का मान, सरकार चला रही ये योजनायें

भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस (National Sports Day) प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है. भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है. यह दिवस हम सभी के लिए एथलीटों के योगदान, दृढ़ संकल्प और असाधारण उपलब्धियों को याद करने की मनाया जाता है.

इस दिन भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का साल 1905 में प्रयागराज में जन्म हुआ था. देश में इस मौके पर कई तरह की स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्रिकेट, कबड्डी, मैराथन, बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल जैसे खेल शामिल है.

