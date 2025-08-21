RSSB Rajasthan NHM-RajMES Answer Key 2025 OUT: राजस्थान NHM और RajMES परीक्षा उत्तर कुंजी जारी, डाउनलोड करें PDF

RSSB NHM-RajMES Answer Key 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और RajMES के संविदा पदों की परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने उत्तरों की जाँच कर सकते हैं और संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। पदवार उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध है, जिस पर क्लिक करके उम्मीदवार आसानी से उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

RSSB द्वारा जारी उत्तर कुंजी में विभिन्न संविदा पदों के लिए प्राथमिक और अंतिम उत्तर कुंजियाँ शामिल हैं। उम्मीदवारों को अपने संबंधित पद के अनुसार सही उत्तर कुंजी डाउनलोड करनी चाहिए। नीचे सभी पदों के लिए जारी उत्तर कुंजी की पूरी सूची दी गई है। प्रत्येक पद के लिए उम्मीदवार PDF उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, उत्तर कुंजी पर आपत्तियाँ दर्ज करने की सुविधा भी जल्द ही सक्रिय की जाएगी, जिससे उम्मीदवार अपनी आपत्तियाँ ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।