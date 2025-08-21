Add Jagran Josh as Preferred News Source
RSSB Rajasthan NHM-RajMES Answer Key 2025 OUT: राजस्थान NHM और RajMES परीक्षा उत्तर कुंजी जारी, डाउनलोड करें PDF

RSSB NHM-RajMES Answer Key 2025 OUT: जो उम्मीदवार राजस्थान NHM और RajMES के संविदा पदों की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब RSSB की आधिकारिक वेबसाइट से अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और RajMES के संविदा पदों की परीक्षा की उत्तर कुंजी PDF का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।

ByVijay Pratap Singh
Aug 21, 2025, 13:53 IST
RSSB NHM-RajMES Answer Key 2025 OUT

RSSB NHM-RajMES Answer Key 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और RajMES के संविदा पदों की परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने उत्तरों की जाँच कर सकते हैं और संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। पदवार उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध है, जिस पर क्लिक करके उम्मीदवार आसानी से उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan Live Stock Assistant Answer Key 2025 OUT

RSSB Rajasthan NHM-RajMES Answer Key 2025 PDF Download Link

RSSB द्वारा जारी उत्तर कुंजी में विभिन्न संविदा पदों के लिए प्राथमिक और अंतिम उत्तर कुंजियाँ शामिल हैं। उम्मीदवारों को अपने संबंधित पद के अनुसार सही उत्तर कुंजी डाउनलोड करनी चाहिए। नीचे सभी पदों के लिए जारी उत्तर कुंजी की पूरी सूची दी गई है। प्रत्येक पद के लिए उम्मीदवार PDF उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, उत्तर कुंजी पर आपत्तियाँ दर्ज करने की सुविधा भी जल्द ही सक्रिय की जाएगी, जिससे उम्मीदवार अपनी आपत्तियाँ ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।

S.No

उत्तर कुंजी जारी तिथि

परीक्षा / पद का विवरण

उत्तर कुंजी लिंक

3

21-08-2025

Contractual Nurse / Nurse Grade-II (GA306)

Primary Answer Key

4

21-08-2025

Contractual Pharma Assistant (738SE)

Primary Answer Key

5

21-08-2025

Contractual Sector Health Supervisor (WY759)

Final Answer Key

6

21-08-2025

Contractual Community Health Officer (CHO) (DF561)

Primary Answer Key

7

21-08-2025

Contractual Bio Medical Engineer (857TC)

Primary Answer Key

8

21-08-2025

Contractual Audiologist / Speech Therapist (BF450)

Primary Answer Key

9

21-08-2025

Contractual Rehabilitation Worker (179US)

Primary Answer Key

10

21-08-2025

Contractual Hospital Administrator (SV576)

Primary Answer Key

11

21-08-2025

Contractual Physiotherapist / Physiotherapist Assistant (930XU)

Primary Answer Key

12

21-08-2025

Contractual Senior Counsellor (918KB)

Primary Answer Key

13

21-08-2025

Contractual Social Worker / Medical Social Worker (862MS)

Primary Answer Key

14

21-08-2025

Contractual Block Programme Officer (ZW325)

Primary Answer Key

RSSB NHM-RajMES Answer Key 2025 Kaise Download Kare?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और RajMES के संविदा पदों की परीक्षा की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स नीचे दिए गए हैं।

  • RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर “Candidate Corner” में “Answer Key” सेक्शन पर क्लिक करें।

  • संबंधित संविदा पद की परीक्षा (जैसे Nurse, Pharma Assistant, CHO, आदि) के अनुसार लिंक पर क्लिक करें।

  • Answer Key PDF डाउनलोड करें।

  • डाउनलोड करने के बाद अपने उत्तरों का मिलान करके अनुमानित स्कोर की गणना करें।

Vijay Pratap Singh
Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

