Rajasthan Live Stock Assistant Answer Key 2025 OUT: राजस्थान पशुधन सहायक उत्तर कुंजी जारी, ये रहा PDF लिंक

Rajasthan Live Stock Assistant Answer Key 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पशुधन सहायक उत्तर कुंजी 2025 अपलोड कर दी है। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार अब अनंतिम कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान पशुधन सहायक उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में दिया गया है। 

ByVijay Pratap Singh
Aug 21, 2025, 13:54 IST
राजस्थान पशुधन सहायक उत्तर कुंजी 2025 जारी।
Rajasthan Live Stock Assistant Answer Key 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने पशुधन सहायक परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले उत्तर कुंजी में अपने उत्तरों को चेक कर सकते हैं और अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। राजस्थान पशुधन सहायक उत्तर कुंजी 2025 RSSB की आधिकारिक वेबसाइट https://rssb.rajasthan.gov.in/answerkeys पर उपलब्ध है।

राजस्थान पशुधन सहायक परीक्षा 2025 राज्य के कई केंद्रों पर 13 जून 2025 को आयोजित की गई थी और हज़ारों उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया था। उत्तर कुंजी जारी होने से उम्मीदवार अपने उत्तरों की जाँच कर सकते हैं और संभावित अंकों की गणना कर सकते हैं। उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

Rajasthan Live Stock Assistant Answer Key 2025 PDF

RSSB Livestock Assistant Answer Key 2025 - पशुधन सहायक परीक्षा उत्तर कुंजी हाइलाइट्स

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने 13 जून 2025 को पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा OMR-आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट (MCQ) के रूप में आयोजित की थी। अब परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अनंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड कर अपने उत्तरों की जाँच कर सकते हैं। यह भर्ती कुल 2,041 पशुधन सहायक पदों के लिए हो रही है। उम्मीदवार अनंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्तियाँ भी दर्ज कर सकते हैं। RSSB पशुधन सहायक भर्ती 2025 से जुड़ी सभी मुख्य जानकारी नीचे तालिका में दी गई है।

बोर्ड का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB)
पद का नाम पशुधन सहायक (LSA)
विज्ञापन संख्या 05/2025 (पशुधन सहायक)
कुल रिक्तियों की संख्या 2,041
परीक्षा की तारीख 13 जून 2025
उत्तर कुंजी जारी होने की तारीख 21 अगस्त 2025
आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in

राजस्थान पशुधन सहायक उत्तर कुंजी 2025 कैसे डाउनलोड करें?

राजस्थान पशुधन सहायक परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अनंतिम उत्तर कुंजी आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं। आधिकारिक पोर्टल पर जाकर उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उत्तरों की जाँच कर सकते हैं। उत्तर कुंजी  डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए आसान चरणों का पालन करें:

  • RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर "Candidate Corner" सेक्शन खोलें।

  • फिर Answer Key सेक्शन पर क्लिक करें।

  • Live Stock Assistant 2024-Primary Answer Key (631BY) दिखाई दे रहे लिंक पर क्लिक करें

  • उत्तर कुंजी PDF लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

