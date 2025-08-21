Rajasthan Live Stock Assistant Answer Key 2025 OUT: राजस्थान पशुधन सहायक उत्तर कुंजी जारी, ये रहा PDF लिंक

Rajasthan Live Stock Assistant Answer Key 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने पशुधन सहायक परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले उत्तर कुंजी में अपने उत्तरों को चेक कर सकते हैं और अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। राजस्थान पशुधन सहायक उत्तर कुंजी 2025 RSSB की आधिकारिक वेबसाइट https://rssb.rajasthan.gov.in/answerkeys पर उपलब्ध है।

राजस्थान पशुधन सहायक परीक्षा 2025 राज्य के कई केंद्रों पर 13 जून 2025 को आयोजित की गई थी और हज़ारों उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया था। उत्तर कुंजी जारी होने से उम्मीदवार अपने उत्तरों की जाँच कर सकते हैं और संभावित अंकों की गणना कर सकते हैं। उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

Rajasthan Live Stock Assistant Answer Key 2025 PDF

RSSB Livestock Assistant Answer Key 2025 - पशुधन सहायक परीक्षा उत्तर कुंजी हाइलाइट्स