Commonwealth Games 2022: नीरज चोपड़ा बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स से हटे - जानिए क्यों

Commonwealth Games 2022: ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, नीरज चोपड़ा चोट के कारण बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से हट गए हैं, जिसे उन्होंने ओरेगन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के फाइनल के दौरान बरकरार रखा था।

इसकी पुष्टि भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के महासचिव राजीव मेहता ने की, उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हिस्सा नहीं लेंगे। "वह फिट नहीं हैं क्योंकि वह विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में घायल हो गए थे।

नीरज चोपड़ा का राष्ट्रमंडल खेल 2022 से हटना भाला फेंक में भारत के पदक की संभावना के लिए एक बड़ा झटका है। स्टार भाला फेंकने वाले ने हाल ही में अपने चौथे प्रयास में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ ओरेगॉन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक जीता था।

महान लॉन्ग जम्पर अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलीट बन गए थे, जो 2003 की पेरिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय थीं।

Struggled a bit with the conditions, but extremely happy to win a 🥈medal for India at the #WCHOregon22. Congratulations to Anderson Peters and Jakub Vadlejch on an incredible competition.



Thank you to everyone at home and at Hayward Field for your support. 🇮🇳 pic.twitter.com/co2mGrx3Em