न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास, भारत को हराकर जीता विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब

न्यूजीलैंड ने 23 जून 2021 को साउथैंप्टन के द रोज बाउल में खेले गए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही न्यूजीलैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई.

भारत ने दूसरी पारी में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 139 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे उसने दो विकेट खोकर हासिल कर लिया. न्यूजीलैंड के लिए कप्तान केन विलियमसन ने 89 गेंदो में आठ चौको की मदद से नाबाद 52 रन बनाए. वहीं रॉस टेलर ने 100 गेंदो में छह चौको के साथ नाबाद 47 रनों की पारी खेली.

THEY'VE DONE IT! Ross Taylor hits the winnings runs and the BLACKCAPS win the ICC World Test Championship FINAL by eight wickets over India at the Hampshire Bowl. New Zealand's ultimate duo do it in the ultimate Test! #WTC21 #BACKTHEBLACKCAPS pic.twitter.com/hUmEi3fB9v