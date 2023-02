ATD Best Awards: NTPC ने छठवीं बार जीता 'एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023', जानें इस अवार्ड के बारें में

एनटीपीसी लिमिटेड ने छठवीं बार 'एटीडी बेस्ट अवार्ड्स जीता है. एटीडी बेस्ट अवार्ड्स उन संगठनों को मान्यता देता है, जो प्रतिभा विकास के माध्यम से अपने उद्यम को आगे ले जाते है. NTPC ने लगातार छठे वर्ष इस अवार्ड पर कब्जा किया है.

यह अवार्ड दुनिया भर के छोटे व बड़े निजी, सार्वजनिक और गैर-लाभकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है. यह अवार्ड अमेरिका स्थित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट (ATD) द्वारा प्रदान किया जाता है.

.@ntpclimited, the country’s largest power generating company has been honoured with 'ATD Best Awards 2023' by the Association for Talent Development (ATD), USA.



This is the sixth time that NTPC Limited has won this award.



