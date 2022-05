International Nurses Day 2022: जानिए 12 मई को हर साल क्यों मनाया जाता है नर्स डे?

International Nurses Day 2022: विश्वभर में प्रत्येक साल 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है. नर्स दिवस विश्वभर में नर्सों के योगदान के सम्मान एवं जश्न मनाने के लिए एक खास दिन है. यह दिवस नर्सेस के योगदान को याद करने एवं उनके प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु मनाया जाता है.

बीमारों के इलाज में डॉक्‍टरों के साथ पूरा सहायता करने वाली नर्सों की कोविड-19 से पीड़ित लोगों के इलाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका है. नर्सों के साहस एवं उनके सराहनीय योगदान, कार्यों के लिए सम्‍मान जताने हेतु ये दिवस मनाया जाता है.

इस बार अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 की थीम ‘नर्सेस : ए वॉयस टू लीड- इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ’ है. इसका मतलब ‘नर्सेस: नेतृत्व हेतु एक आवाज– नर्सिंग में निवेश करें एवं ग्लोबल स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के अधिकारों का सम्मान करें.’

On #InternationalNursesDay, we express our gratitude to hardworking nursing staff for serving humankind with utmost dedication during the ongoing #COVID19 pandemic.



Their tireless efforts are saving precious lives, strengthening our medical system & ensuring well-being of all. pic.twitter.com/0T0vAjAME4