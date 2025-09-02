SBI PO 2025 Mains Exam Date: एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित, यहां देखें शेड्यूल PDF

IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
By Vijay Pratap Singh
Sep 2, 2025, 14:47 IST

SBI PO 2025 Mains Exam Date: SBI ने SBI PO मेन्स परीक्षा 2025 की तारीख जारी कर दी है। SBI PO मेन्स परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसका एडमिट कार्ड सितंबर के पहले हफ्ते में sbi.co.in पर जारी होगा। प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले Candidates, SBI PO मेन्स एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकेंगे।

SBI PO 2025 Mains Exam Date: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर SBI PO मेन्स परीक्षा 2025 की तारीख जारी कर दी है। SBI द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, SBI PO मेन्स परीक्षा 13 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। 1 सितंबर, 2025 को SBI PO प्रीलिम्स Result 2025 घोषित किया गया था। इसमें सफल हुए सभी Candidates के लिए SBI, परीक्षा से 7-10 दिन पहले अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर SBI PO मेन्स एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा।

अब SBI PO मेन्स 2025 की तारीख की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। इसलिए, Candidates को अब अपनी तैयारी तेज कर देनी चाहिए और मेन्स परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इस परीक्षा में रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, बैंकिंग जागरूकता और अंग्रेजी की गहरी समझ होना जरूरी है।

SBI PO मेन्स परीक्षा तिथि 2025

SBI PO मेन्स परीक्षा की तारीख SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई थी। SBI PO मेन्स परीक्षा में रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, जनरल/इकोनॉमी/बैंकिंग अवेयरनेस, अंग्रेजी भाषा और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर जैसे विषय शामिल होते हैं। SBI PO मेन्स परीक्षा 13 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी।

SBI PO मेन्स परीक्षा तिथि 2025 आधिकारिक नोटिस

भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञापन संख्या CRPD/PO/2025-26/04 के तहत SBI PO मेन्स परीक्षा 2025 की तारीख जारी कर दी है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, SBI PO मेन्स परीक्षा 13 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। जिन Candidates ने 2, 4 और 5 अगस्त 2025 को आयोजित प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है, वे अब आधिकारिक नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही, वे मेन्स परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। SBI PO मेन्स परीक्षा तारीख 2025 की आधिकारिक सूचना डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

SBI PO Mains Exam Date 2025 Official Notice PDF

SBI PO मेन्स एडमिट कार्ड 2025

SBI PO मेन्स परीक्षा 13 सितंबर 2025 को होनी है। इसके लिए SBI PO मेन्स एडमिट कार्ड 2025 सितंबर के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है। जिन Candidates ने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है, वे SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in से अपना SBI PO मेन्स कॉल लेटर 2025 डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज होता है, जिसमें परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग का समय, शिफ्ट की जानकारी और उम्मीदवार की जानकारी जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं। SBI PO मेन्स एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, Candidates को अपना Registration नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि डालनी होगी।

