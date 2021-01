ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने हेतु PM Cares Fund से दिए गए 201 करोड़ रुपये

Prime Minister’s Citizen Assistance & Relief in Emergency Situations (PM CARES) Fund Trust is allocating Rs 201.58 crores for installation of additional 162 dedicated Pressure Swing Adsorption Medical Oxygen Generation Plants inside public health facilities in the country: PMO

