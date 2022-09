INS Vikrant: भारतीय नौसेना को मिला आईएनएस विक्रांत, जानें क्या है इसकी ताकत?

INS Vikrant: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए भारत ने आज देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक (IAC-1) 'आईएनएस विक्रांत' (INS Vikrant) का जलावतरण किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन शिपयार्ड में 'आईएनएस विक्रांत' को देश की नौसेना को समर्पित किया. यह देश के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण था क्योंकि इसका निर्माण पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से किया गया है.यह भारत के आत्मनिर्भर संकल्प और मेक इन इंडिया मूवमेंट का एक बेहद खास उदाहरण है.

आईएनएस विक्रांत के रूप में भारत को पहला स्वदेशी विमान वाहक (आईएसी-1) मिला है, जो 'ब्लू वाटर नेवी' के रूप देश की रक्षा करेगा. यह भारत की रक्षा क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है जो समुद्र रक्षक के रूप में देश की जलीय सीमा रक्षा को और मजबूत करेगा. साथ ही यह भारतीय नौसेना के इतिहास में निर्मित अब तक सबसे बड़ा युद्धपोत है. इसके साथ ही अब भारत के पास दो विमान वाहक पोत हो गये है. अभी तक भारत के पास रूसी मूल की कीव श्रेणी का INS विक्रमादित्य ही एक मात्र विमान वाहक पोत था.

आईएनएस विक्रांत के जलावतरण के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके और चीन के साथ उन राष्ट्रों के विशेष क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास विमानवाहक पोत के डिजाइन और निर्माण की क्षमता है. यह उपलब्धि भारत की रक्षा क्षेत्र में विश्वस्तरीय पहुँच का भी एक परिचायक है. साथ ही रक्षा आत्मनिर्भरता में भारत की इस उपलब्धि ने विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया है. आईएनएस विक्रांत दुनिया में विमानवाहक श्रेणी में सातवां सबसे बड़ा पोत है.

The new Naval Ensign unveiled by @PMOIndia Shri @narendramodi on #02Sep 22, during the glorious occasion of commissioning of #INSVikrant, first indigenously built Indian Aircraft Carrier & thus, an apt day for heralding the change of ensign.



