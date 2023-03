Nepal’s new President: राम चंद्र पौडेल चुने गए नेपाल के नए राष्ट्रपति, यहां देखें उनका राजनीतिक सफ़र

नेपाल में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में राम चंद्र पौडेल ने जीत हासिल की है और उन्हें नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है. पौडेल ने इस चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वी सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराया. वह मौजूदा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे.

इस चुनाव में नेपाली कांग्रेस के नेता पौडेल को 8 राजनीतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त था. उनकी इस जीत पर सभी समर्थक दलों ने उनको बधाई दी है साथ ही नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा ने ट्वीट के माध्यम से उनको बधाई दी है.

#BREAKING | 78-year-old Ram Chandra Poudel is elected as the third president of #Nepal



He defeated Subas Chandra Nembang of CPN UML in the presidential race. pic.twitter.com/IgNYeepWUq