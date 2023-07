किस भारतीय ने ठोकी सबसे तेज टेस्ट फिफ्टी? तोड़ा जयवर्धने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

India vs West Indies: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के मौजूदा दौरे पर लगातार तीसरा पचास प्लस स्कोर बनाया इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना सबसे तेज अर्द्धशतक पूरा किया. इसके साथ ही रोहित टेस्ट क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा बार दहाई का आंकड़ा पार करने वाले बल्लेबाज भी बन गए है.

रोहित ने 35 गेंदों के अंदर पचास का स्कोर पूरा कर नया रिकॉर्ड बनाया. रोहित ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 57 रन बनाए. इसके साथ ही उन्होंने कई टेस्ट रिकॉर्ड अपने नाम किये. रोहित ने यशस्वी जयसवाल के साथ मिलकर 71 गेंदों पर 98 रनों की तेज पारी खेली.

It's pouring here in Trinidad! 🌧️



While we wait for sunshine, let's throw some light on a couple of stats from today!



Captain @ImRo45 registered his Fastest Test Fifty (in 3⃣5⃣ balls) 🔝@mdsirajofficial registered his best-ever Test-match figures (5⃣/6⃣0⃣) 👏



Scorecard ▶️… pic.twitter.com/sSoKQTzWKg