Golden Globe 2023: RRR के सॉन्ग 'नाटू नाटू' को मिला गोल्डन ग्लोब का बेस्ट सॉन्ग अवार्ड

Golden Globe Awards 2023: ब्लॉकबस्टर मूवी 'RRR' के अवार्ड जीतने का सुनहरा दौर अब भी जारी है. इस बार 'RRR' का सॉन्ग 'नाटू नाटू' (Naatu Naatu) 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग- मोशन पिक्चर कैटेगरी (original song–motion picture category) का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है.

गोल्डन ग्लोब अवार्ड में 'RRR' दो कैटेगरी, बेस्ट ओरिजोनल सॉन्ग और बेस्ट नॉन-इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म (Best Non-English Language Film) में नॉमिनेट हुई थी. फिल्म को बेस्ट नॉन-इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में निराशा हाथ लगी, लेकिन सॉन्ग 'नाटू नाटू' ने इतिहास रचते हुए गोल्डन ग्लोब ट्राफी पर कब्जा किया.

The winner for Best Song - Motion Picture is @mmkeeravaani for their song "Naatu Naatu" featured in @rrrmovie! Congratulations! 🎥✨🎵 #GoldenGlobes pic.twitter.com/ePaXzJ1AoL — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

ग्लोबल लेवल पर फेमस हुआ 'नाटू नाटू':

फिल्म 'RRR' का 'नाटू नाटू' सॉन्ग आज ग्लोबल लेवल पर फेमस हो गया है. इस सॉन्ग ने टेलर स्विफ्ट की 'कैरोलिना' (Carolina) सॉन्ग, टॉप गन से लेडी गागा (Lady Gaga) के "होल्ड माई हैंड" (Hold My Hand) को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड जीता है.

गोल्डन ग्लोब जीतने वाला पहला एशियाई सॉन्ग बना:

RRR मूवी के ऑफिसियल ट्विटर हैंडल की माने तो यह हिट सॉन्ग 'नाटू नाटू' गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला पहला एशियाई सॉन्ग बन गया है. इससे पहले किसी एशियाई सॉन्ग ने यह अवार्ड नहीं जीता है.

INDIAAAAAAAA…. THIS IS THE BEST NEWS to WAKE UP TO!! 🇮🇳🇮🇳🇮🇳#NaatuNaatu becomes the first ever Asian song to win a #GoldenGlobes . 🤘🏻🌋 #RRRMovie pic.twitter.com/LXHZqhmNaY — RRR Movie (@RRRMovie) January 11, 2023

हिट सॉन्ग 'नाटू नाटू' के बारें में:

RRR का यह हिट सॉन्ग एमएम कीरावनी (MM Keeravani) द्वारा कंपोज्ड किया गया है. यह सॉन्ग चंद्रबोस द्वारा लिखा गया और राहुल सिप्लिगुंज और काल भैरव ने इसको गया है. यह सॉन्ग तमिल में 'नाट्टू कूथु', हिंदी में 'नाचो नाचो', और कन्नड़ में 'हल्ली नाटू' टाइटल से जारी किया गया था.

The winner for Best Song - Motion Picture is @mmkeeravaani for their song "Naatu Naatu" featured in @RRRMovie! Congratulations! 🎥✨🎵 #GoldenGlobes pic.twitter.com/ENCUQEtns3 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

