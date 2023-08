क्यों फेल हुआ रूस का Luna-25 मून मिशन? भारत ने कहा Chandrayaan-3 लैंडिंग के लिए तैयार

Luna-25 Crash: क़रीब 50 सालों बाद रूस के चांद पर पहुंचने की उम्‍मीदों को उस समय करारा झटका लगा जब उसका स्‍पेसक्राफ्ट लूना-25 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से पहले ही क्रैश हो गया. रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्‍कोस्‍मोस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है.

रुसी एजेंसी ने बताया कि लूना-25 प्रपोल्‍शन मैनूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, जिसे हार्ड लैंडिंग भी कहते है. ऐसा ही कुछ भारत के पहले के मिशन चंद्रयान-2 के साथ हुआ था.

लूना-25 का क्रैश होना रुसी स्पेस एजेंसी के लिए एक बड़ा झटका है. इसके साथ ही दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर चर्चा करने में लगे हैं कि आखिर लूना-25 के साथ आखिरी क्षणों में ऐसा क्‍या हुआ होगा. गौरतलब है कि रुसी साइंटिस्ट लूना-25 की सोमवार को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी में थे.

