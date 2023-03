Nagaland: नेफ्यू रियो पांचवीं बार बनें नागालैंड के सीएम, मिलिए नागालैंड की पहली महिला मंत्री से

Nagaland: नेफ्यू रियो ने नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में पांचवीं बार शपथ ली है. उनको राज्यपाल ला गणेशन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई लोगों ने शिरकत की.

गौरतलब है की एनडीपीपी-बीजेपी गठबंधन ने हाल ही में संपन्न हुए राज्य के विधानसभा चुनाव के 60 सदस्यीय सदन में 37 सीटें हासिल कीं थी.

.@Neiphiu_Rio sworn in as Chief Minister of Nagaland for the fifth time



PM @narendramodi, HM @AmitShah, Nagaland Governor La Ganesan, BJP President @JPNadda along with CM of Assam @himantabiswa witness the oath-taking ceremony in Kohima pic.twitter.com/h5FTRrAWAK — DD News (@DDNewslive) March 7, 2023

दो उपमुख्यमंत्रियों ने भी ली शपथ:

जहाँ एक ओर नेफ्यू रियो ने पांचवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, वही टी आर जेलियांग और वाई पैटन ने राज्य के उपमुख्यमंत्रियों के रूप में शपथ ली. राज्यपाल ला गणेशन ने रियो मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को भी शपथ दिलाई.

सभी पार्टियों का मिला समर्थन:

जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले), और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने नेशनलिस्ट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (NDPP) के गठबंधन को अपना समर्थन दिया है.

वर्ष 2015 और 2021 में, एक सरकार के चालू कार्यकाल के दौरान विपक्ष-रहित सरकारें बनीं, लेकिन यह पहली विधानसभा होगी जो सदन के शपथ लेने से पहले ही बिना विपक्ष के हो गयी है.

विधानसभा चुनाव में एनडीपीपी को मिली थी भारी सफलता:

हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और NDPP को सबसे अधिक 25 सीटों पर जीत दर्ज की. बीजेपी ने 12 और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है. वही लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) और नागा पीपल्स फ्रंट को दो-दो सीटों पर विजय हासिल हुई.

Kohima | I feel happy to have got this chance. Women can also get all work done if they are hard-working and sincere: Salhoutuonuo Kruse, Nagaland's first woman minister pic.twitter.com/IPAhsDhZQE — ANI (@ANI) March 7, 2023

नागालैंड की पहली महिला मंत्री:

नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित पहली महिला विधायक सलहौतुओनुओ क्रूस (Salhoutuonuo Kruse) ने राज्य की नई सरकार में, नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली है. उन्होंने नेफ्यू रियो की अगुवाई में बनी सरकार में मंत्री बनी है. नागालैंड के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है जो अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ठीक एक दिन पहले साकार हुआ है. इस ऐतिहासिक पल के गवाह देश के पीएम नरेन्द्र मोदी भी बने.

Joined the oath taking ceremony of Shri @Neiphiu_Rio Ji and his Council of Ministers. I am confident that this team, which is a blend of youth and experience, will continue the good governance trajectory of Nagaland and fulfil people’s aspirations. My best wishes to them. pic.twitter.com/YdnIuKTYzl — Narendra Modi (@narendramodi) March 7, 2023

कौन है सलहौतुओनुओ क्रूस?

पश्चिमी अंगामी सीट से एनडीपीपी की सलहौतुओनुओ क्रूस ने निर्दलीय उम्मीदवार केनीझाखो नखरो को हराकर विधायक बनी थी.

क्रूस ने 1986 में कोहिमा कॉलेज से अपना प्री-यूनिवर्सिटी पूरा किया था. वह नागालैंड के चुमौकेदिमा जिले में एक निजी स्कूल की ओनर है.

उन्होंने अंगामी पब्लिक ऑर्गनाइजेशन में एक सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में भी काम किया, जो उनकी जनजाति का शीर्ष निकाय था.

