ITTF: शरत कमल,अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के 'एथलीट कमीशन' में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने

Achanta Sharath Kamal: भारत के दिग्गज टेबल टेनिस स्टार शरत अचंता कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (ITTF) के एथलीट कमीशन में चुना गया है. वह इस पैनल में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गये है. उन्हें इस चुनाव में दूसरा सबसे अधिक वोट मिला है. उन्हें 187 प्राप्त हुए है.

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन के सदस्यों का चुनाव किया गया है. इसमे रोमानिया की एलिज़ाबेता समारा (Elizabeta Samara) को सबसे अघिक 212 मत प्राप्त हुए है.

शरत अचंता कमल ने पैनल में चुने जाने के बाद खुशी व्यक्त की है. साथ ही उन्हें अन्य कॉन्टिनेंट की अपेक्षा एशिया से सबसे अधिक वोट मिले है. शरत अचंता कमल के पैनल में शामिल होने से एशिया और भारत में इस खेल से सम्बंधित चुनौतियों को शीर्ष निकाय के सामने रखने में मदद मिलेगी.



Star Indian paddler Achanta Sharath Kamal becomes the first player from #India to get elected in the Athletes’ Commission of the International Table Tennis Federation (#ITTF). pic.twitter.com/MkjNshLFSr