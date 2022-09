एससीओ (SCO) में पहली वार मंदिर शहर वाराणसी को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया

समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन की 22वीं बैठक में 16 सितंबर 2022 को मंदिरों और घाटों के शहर वाराणसी को वर्ष 2022-2023 के लिए पहली बार सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया है| यह घोषणा एससीओ परिषद की बैठक 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के एक शहर समरकंद में की गई थी, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। विकास की घोषणा के बाद में विदेश सचिव विनय क्वात्रा द्वारा एक प्रेस मीट में की गई।

