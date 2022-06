भारत ने क्यों संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, ईरान और मिस्र में पाकिस्तान के दूतावासों के Twitter अकाउंट को किया ब्लॉक?

सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर इंडिया ने 27 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, ईरान एवं मिस्र में पाकिस्तान के दूतावासों के आधिकारिक अकाउंट पर बैन लगा दिया है. इससे पहले, ट्विटर इंडिया ने राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक - रेडियो पाकिस्तान के अकाउंट को भी रोक दिया था.

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से दो ट्वीट किए गए है. इसमें भारत में ट्विटर द्वारा ईरान, तुर्की, मिस्त्र एवं संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी दूतावासों के अकाउंट को बंद करने के बाद खातों को तत्काल बहाल करने का आग्रह किया है. ट्विटर इंडिया का यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 16 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया था जिसमें छह पाकिस्तानी चैनल भी शामिल थे.

Pakistan Foreign Ministry urges Twitter "to restore immediate access to its accounts after Twitter in India withheld official accounts of Pakistan embassies in Iran, Turkey, Egypt, UN." pic.twitter.com/zp54AU0Jk8