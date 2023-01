UIDAI ने आधार में 'हेड ऑफ फैमिली' आधारित ऑनलाइन एड्रेस अपडेट की सुविधा शुरू की, जानें इसके बारें में

Address Update in Aadhaar: UIDAI ने आधार (Aadhaar) में 'हेड ऑफ फैमिली' आधारित ऑनलाइन एड्रेस अपडेट की सुविधा की शुरुआत की है. जिसकी मदद से कोई भी नागरिक घर के मुखिया (HoF) की सहमति से अपने आधार एड्रेस को अपडेट करा सकता है.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने इसकी शुरुआत से नागरिकों को काफी मदद मिलने वाली है. इससे घर के उन सदस्यों को विशेष मदद मिलेगी जिनके पास उनका खुद का कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है या उसमें सही एड्रेस अपडेट नहीं है.

