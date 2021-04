सूरत के हजीरा बंदरगाह से दीव के बीच क्रूज सेवा को मिली हरी झंडी

केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 31 मार्च 2021 को सूरत के हजीरा बंदरगाह से दीव के लिए क्रूज सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया. मोदी सरकार ने सूरत और दीव के बीच अपनी तरह की पहली क्रूज सर्विस शूरू की है.

केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार का क्रूज पर्यटन के विकास प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित है.

