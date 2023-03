Arun Subramanian: भारतवंशी अरुण सुब्रमण्यन होंगे दक्षिण-न्यूयॉर्क के पहले दक्षिण एशियाई जज, जानें इनके बारें में

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतवंशी अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले (SDNY) का जिला न्यायाधीश मनोनीत किया है. अरुण सुब्रमण्यम इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले दक्षिण एशियाई मूल के व्यक्ति होंगे.

सीनेट मेजॉरिटी लीडर सीनेट चक शूमर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि, 'वह भारतीय अप्रवासियों का बेटा है और पहले दक्षिण एशियाई-अमेरिकी न्यायाधीश है. साथ ही उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम ने अपना करियर लोगों के हित के लिए समर्पित कर दिया है'.

अरुण सुब्रमण्यम के पास उपभोक्ता संरक्षण का खासा अनुभव है, साथ ही बाल तस्करी के शिकार लोगों के बचाव में भी उन्होंने सराहनीय कार्य किया है. छह सितंबर 2022 को उनका नामांकन सीनेट को भेजा गया था.

CONFIRMED: Arun Subramanian to the Southern District of New York.



He’s been directly engaged in every aspect of civil litigation and has clerked at every level of the federal judiciary.



He is also the first South Asian judge to serve on this bench. pic.twitter.com/MImxdet7HQ