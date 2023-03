Satish Kaushik: अभिनेता-निर्देशक सतीश कौशिक का निधन, इन सुपरहिट फिल्मों का किया था निर्देशन

'तेरे नाम' जैसी सुपरहिट फिल्म का निर्देशन करने वाले अभिनेता-निर्देशक सतीश कौशिक का निधन हो गया है, वह 66 वर्ष के थे. कौशिक बॉलीवुड में कदम रखने से पहले एक थिएटर आर्टिस्ट थे. सतीश होली सेलिब्रेशन के लिए दिल्ली में थे.

कथित तौर पर कौशिक को कार में यात्रा के दौरान हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. वह दिल्ली से सटे गुरुग्राम में किसी से मिलने गए थे. कौशिक के पार्थिव शरीर को मुंबई लाया जा रहा है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जायेगा.

Sh Satish Kaushik was an acclaimed actor & director who scripted some of the most memorable cinematic works of our time. He tickled fans with humour & his art will live on through his filmography. My condolences on his demise to his family & well wishers. pic.twitter.com/q6I23c5Fsi