Cricket: इतिहास में पहली बार न्यूज़ीलैंड के 2 बल्लेबाज़ों ने एक टेस्ट पारी में जड़े दोहरे शतक, न्यूज़ीलैंड ने जीती सीरीज

श्रीलंका के साथ खेली गयी टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के दो बल्लेबाजों ने इतिहास रचते हुए टेस्ट की एक पारी में दोहरा शतक बना कर इतिहास रच दिया है. यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के क्रिकेट इतिहास में पहली बार बना है.

श्रीलंका के खिलाफ वेलिंगटन में खेले गए दूसरे टेस्ट की पहली पारी में केन विलियमसन और हेनरी निकल्स शानदार खेल दिखाते हुए दोहरा शतक जड़ा. केन विलियमसन ने 215(296) और हेनरी निकल्स ने 200*(240) की शानदार पारी खेली.

इन दोनों खिलाड़ियों ने 363 रन की साझेदारी की, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में पहली पारी चार विकेट पर 580 रन पर घोषित कर दी थी.

