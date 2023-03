WPL 2023: महिला दिवस से पहले बड़ी सौगात, सभी मैचों के लिए महिलाओं की फ्री एंट्री, यहां देखें सभी डिटेल्स

WPL 2023: पहली बार आयोजित हो रहे विमेन्स प्रीमियर लीग (WPL) के सभी मैचों के लिए BCCI ने महिलाओं के लिए स्टेडियम में एंट्री फ्री कर दिया है. BCCI की ओर से महिला दिवस से पहले विमेन्स प्रीमियर लीग को लेकर यह एक बड़ी सौगात है.

इसके अतिरिक्त पुरुष फैन्स के लिए भी टिकट की कीमत अधिक नहीं रखी गयी है. पुरुषों के लिए टिकट की कीमत ₹100 और ₹400 रखी गई है.

विमेन्स प्रीमियर लीग का पहला मैच 4 मार्च, 2023 को मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा. गौरतलब है कि WPL 2023 का पूरा शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया है.

WPL का ऑफिसियल एंथम:

विमेन्स प्रीमियर लीग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से WPL का ऑफिसियल एंथम जारी कर दिया गया है. इस एंथम की शुरुआत मां दुर्गा के मंत्रों के साथ शुरू होता है, जिसके बाद उसमें WPL में प्रतिभाग करने वाली पांचों टीमों के लोगों के प्रदर्शित किया गया है.

Jaagi hui shakti ab mere paas hai,

Dekho abhi, yeh toh bas shuruat hai!



Sing along to the anthem lyrics video and don't forget to tune in to the #TATAWPL from the 4th of March, live on @Sports18 and @JioCinema!#YeTohBasShuruatHai #WomensPremierLeague #WPL2023 pic.twitter.com/uwaSdJtkaA — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 1, 2023

महिलाओं के लिए फ्री WPL टिकट:

विमेन्स प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के लिए टिकटों की बिक्री BookMyShow पर शुरू हो गयी है. BookMyShow, BCCI के आधिकारिक टिकटिंग पार्टनर है. WPL टिकट Bookmyshow ऐप पर भी उपलब्ध है वहां से भी आप अपने टिकट बुक कर सकते है. महिलाओं के लिए जहां टिकट फ्री है वही पुरुषों के लिए WPL टिकट केवल 100 रुपये और 400 रुपये में उपलब्ध है.

विमेन्स प्रीमियर लीग का पूरा शेड्यूल:

विमेन्स प्रीमियर लीग का पूरा शेड्यूल आप इस लिंक के माध्यम से देख सकते है.

विमेन्स प्रीमियर लीग की लाइव स्ट्रीमिंग:

पहली महिला प्रीमियर लीग के सभी मैचों को टीवी पर और ऑनलाइन प्रसारित करने के एकमात्र अधिकार वायाकॉम 18 को मिला है. जिसके लिए 951 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. Jio Cinema और Sports18 TV भारत में WPL 2023 को लाइव स्ट्रीम करेंगे.

विमेन्स प्रीमियर लीग की टीमें:

1. मुंबई इंडियंस:

हरमनप्रीत कौर, नैट साइवर, सायका इशाक, हेले मैथ्यूज, क्लो ट्राइटन, हुमैरा काजी, अमेलिया केर, पूजा वस्त्राकर, प्रियंका बाला, सोनम यादव, जिंतिमनी कलिता, नीलम बिष्ट, यस्तिका भाटिया, हीथर ग्राहम, इसाबेल वोंग, अमनजोत कौर और धारा गुज्जर.

2. गुजरात जायंट्स:

हरलीन देओल, एशले गार्डनर, बेथ मूनी, सोफी डंकले, एना सदरलैंड, डियांड्रा डॉटिन, हर्ली गाला, अश्विनी कुमारी, परुनिका सिसोदिया, शबनम शकील, स्नेह राणा, एस मेघना, मानसी जोशी, डी हेमलता, मोनिका पटेल, तनुजा कंवर, सुषमा वर्मा और जॉर्जिया वेयरहम.

3. यूपी वारियर्ज

दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन,ताहलिया मैकग्राथ, किरण नवगिरे, ग्रेस हैरिस, देविका वैद्य, लॉरेन बेल, लक्ष्मी यादव, सिमरन शेख, राजेश्वरी गायकवाड़, पार्शवी चोपड़ा, श्वेता सहरावत, एस यशश्री, शबनिम इस्माइल, एलिसा हीली और अंजलि सरवानी.

4. दिल्ली कैपिटल्स:

मेग लैनिंग, जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, राधा यादव, शिखा पांडे, पूनम यादव, जेस जोनासेन, स्नेहा दीप्ति, मरिजैन कप्प, टिटास साधु, एलिस कैप्सी, तारा नॉरिस, मिन्नू मैन, तानिया भाटिया, अरुंधति रेड्डी अपर्णा मंडल, लॉरा हैरिस और जसिया अख्तर.

5. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

स्मृति मंधाना, सोफी डिवाइन, एरिन बर्न्स, दिशा कासत, इंद्राणी रॉय, श्रेयंका पाटिल, एलिसे पेरी, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष, कनिका आहूजा, आशा शोभना, हीथर नाइट, डेन वैन नीकेर्क, मेघन शुट्ट, सहाना पवार, प्रीति बोस, पूनम खेमनार और कोमल जंजाद.

A star ⭐ studded line-up



D.Y.Patil Stadium will be set for an evening of glitz and glamour 👌🏻



𝐃𝐨 𝐍𝐨𝐭 𝐌𝐢𝐬𝐬 the opening ceremony of #TATAWPL



Grab your tickets 🎫 now on https://t.co/c85eyk7GTA pic.twitter.com/2dj4L8USnP — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 1, 2023

