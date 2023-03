China: शी जिनपिंग का वर्चस्व कायम, तीसरी बार बने राष्ट्रपति, विरोध में एक भी मत नहीं पड़े

चीन की राजनीति में शी जिनपिंग का वर्चस्व अब भी कायम है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति चुन लिया गया. शी जिनपिंग को राष्ट्रपति चुनने के पक्ष में रिकॉर्ड 2,952 मत पड़े वही विरोध में एक भी मत नहीं पड़े, जिसके बाद जिनपिंग को सर्वसम्मति से तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया और उन्होंने अधिकारिक तौर पर अपना पद संभाल लिया है.

पिछले वर्ष अक्टूबर में चीन की पीपल्स पार्टी की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें नेशनल पीपल्स कांग्रेस में शी जिनपिंग को शीर्ष नेता चुन लिया गया था.

Xi Jinping unanimously elected president of the People's Republic of China (PRC) and chairman of the Central Military Commission (CMC) at the ongoing session of the 14th National People's Congress, reports Xinhua news agency.



(file photo) pic.twitter.com/aTSXTRPI7Z