यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का निधन, आखिरी बार डॉक्यूमेंट्री 'द रोमांटिक्स' में आई थी नजर

दिवंगत निर्माता-निर्देशक यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का आज मुंबई में निधन हो गया. पामेला चोपड़ा पिछले 15 दिनों से मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती थीं जहां उनका इलाज चल रहा था. वह 74 वर्ष की थी.

पामेला चोपड़ा, फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा और अभिनेता उदय चोपड़ा की मां थी. उनके बेटे आदित्य चोपड़ा की शादी अभिनेत्री रानी मुखर्जी से हुई है. पामेला चोपड़ा का जन्म 1938 में हुआ था.

पामेला चोपड़ा, पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थी. डॉक्टरों के अनुसार, उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था. यश राज के ऑफिशियल पेज से उनके निधन की जानकारी दी गयी है. पामेला का अंतिम संस्कार आज कर दिया गया.

पामेला चोपड़ा आखिरी बार नेटफ्लिक्स के 'द रोमैंटिक्स' डॉक्यूमेंट्री में दिखी थी. पामेला ने 'घर आजा परदेसी' और 'मैं ससुराल नहीं जाऊंगी' समेत कई गानों में आवाज दी थी.

पामेला चोपड़ा और यश चोपड़ा की शादी 1970 में हुई थी. पामेला के दो बेटे आदित्य चोपड़ा और अभिनेता उदय चोपड़ा है. पामेला ने अपने पति के साथ कई फिल्मों में गाने भी गाए जिनमें कभी कभी (1976) जैसे गाने शामिल है. फिल्म 'दिल तो पागल है' का स्क्रीनप्ले पामेला ने ही लिखा था.

वर्ष 1976 की हिट फिल्म 'कभी कभी' की स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिखी थी. साथ ही उन्होंने हिट फिल्म 'सिलसिला' और 'सवाल' में ड्रेस डिजाइनर के रूप में भी काम किया था.

एक पार्श्व गायिका के रूप में पामेला चोपड़ा ने कई फिल्मों में अपनी आवाज दी थी. उन्होंने कभी कभी (1976), नूरी (1979), काला पत्थर (1979), चांदनी (1989), सिलसिला (1981), दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995) जैसी फिल्मों में अपनी आवाज दी थी.

उनके सबसे प्रसिद्ध गीतों में से एक चांदनी का 'मैं ससुराल नहीं जाउंगी' और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का 'घर आजा परदेसी' था.

दिवंगत यश चोपड़ा ने अपने कई इंटरव्यू में, अपनी फिल्मों में पामेला के इनपुट के बारे में बात की थी. साथ ही यश चोपड़ा यशराज फिल्म्स की नींव में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान मानते थे.

फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा की पत्नी रानी मुखर्जी ने हाल ही में पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि पामेला चोपड़ा के प्रभाव ने यश चोपड़ा को महिलाओं के लिए अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए प्रेरित किया था.

दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर ने उनके निधन पर शोक प्रकट करते हुए उन्हें एक महान महिला बताया है. उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि "आज श्री यश चोपड़ा की पत्नी पाम जी का निधन हो गया. वह एक महान महिला थी. बुद्धिमान, शिक्षित, गर्म और मजाकिया. मेरे जैसे लोग जिन्होंने यश जी के साथ मिलकर काम किया है, उनकी पटकथा और संगीत में उनके योगदान के बारे में जानते हैं, वह एक असाधारण महिला थी''

Today Pam ji the better half of Shri Yash Chopra has passed away . She was a great lady . Intelligent, educated , warm and witty . Those who like me have worked closely with Yash ji know about her contribution in his scripts and music . She was an exceptional person .