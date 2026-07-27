8th pay commission update in hindi: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अहम खबर है। 8वां वेतन आयोग अब अपने काम के निर्णायक फेज की तरफ बढ़ रहा है. आयोग देशभर में कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों से लगातार सुझाव ले रहा है, ताकि वेतन, पेंशन और भत्तों को लेकर अंतिम सिफारिशें तैयार की जा सकें। 3 अगस्त 2026 को आयोग के गठन के 9 महीने पूरे हो जाएंगे, यानी उसे मिले 18 महीने के कार्यकाल का आधा समय पूरा हो जाएगा।

8वें वेतन आयोग ने पूरे किए 9 महीने

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। अब आयोग अपने कार्यकाल के आधे पड़ाव पर पहुंच चुका है और परामर्श प्रक्रिया तेज कर दी गई है.

वेतन, पेंशन और भत्तों पर चल रही व्यापक चर्चा

आयोग का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना है। इसके लिए देशभर में कर्मचारी संगठनों, मान्यता प्राप्त यूनियनों और पेंशनर्स से सुझाव लिए जा रहे हैं, ताकि सभी पक्षों की राय को अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जा सके.