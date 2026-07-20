Delhi Metro’s Phase 4 Project: रिठाला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर, यूपी से हरियाणा तक मेट्रो नेटवर्क, देखें प्रमुख प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन

उत्तर-पश्चिम दिल्ली और हरियाणा के बीच सफर को आसान बनाने वाला रिठाला-बवाना-नरेला-कुंडली (Rithala-Bawana-Narela-Kundli) मेट्रो प्रोजेक्ट का काम अब गति पकड़ रहा है। निर्माण कार्य के दौरान करीब 3500 पेड़ों को हटाना पड़ेगा। इसके लिए डीएमआरसी ने वन विभाग से अनुमति मांगी है। यह कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के प्रमुख प्रोजेक्ट में शामिल है। साथ ही प्रोजेक्ट के मार्ग में आने वाले हाईटेंशन बिजली लाइन को भी हटाने का काम शुरू हो गया है। यूपी से हरियाणा तक मेट्रो नेटवर्क यह कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के प्रमुख प्रोजेक्ट में शामिल है। करीब 26.46 किलोमीटर लंबे इस रूट को केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में मंजूरी दी थी। इस पर लगभग 6230 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे है। यह मौजूदा रेड लाइन का विस्तार होगा, जिससे गाजियाबाद के नया बस अड्डा से लेकर हरियाणा के कुंडली तक मेट्रो नेटवर्क जुड़ जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए हटाने होंगे करीब 3500 पेड़

हालांकि, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पर्यावरण से जुड़ी चुनौती भी सामने है। निर्माण कार्य के दौरान करीब 3500 पेड़ों को हटाना पड़ेगा। इनमें 527 पेड़ काटे जाएंगे, जबकि बाकी पेड़ों को दूसरी जगह प्रत्यारोपित करने का प्लान है। इसके लिए DMRC ने वन विभाग से अनुमति मांगी है। अधिकारियों के अनुसार, रोहिणी के कई सेक्टर, बवाना और नरेला के आसपास के क्षेत्रों में पेड़ प्रभावित होंगे। पश्चिमी यमुना नहर, यूईआर-1 और UER-2, एफसीआई डिपो, मेट्रो डिपो के एंट्री-एग्जिट मार्ग और दिल्ली-अंबाला रेलवे लाइन के किनारे लगे पेड़ भी प्रोजेक्ट की जद में आएंगे। लोगों का सफ़र होगा बेहद आसान इस मेट्रो लाइन के शुरू होने से रोहिणी, बवाना, नरेला और कुंडली के लाखों लोगों का रोजाना सफर आसान होगा। सड़क पर वाहनों का दबाव कम होगा, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद है। साथ ही दिल्ली और हरियाणा के बीच सार्वजनिक परिवहन को नई मजबूती मिलेगी।

21 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित इस कॉरिडोर पर कुल 21 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें रिठाला, रोहिणी के विभिन्न सेक्टर, बरवाला, बवाना औद्योगिक क्षेत्र, बवाना जेजे कॉलोनी, सनोथ, भोरगढ़ गांव, अनाज मंडी, नरेला, नरेला सेक्टर-5, कुंडली और नाथूपुर शामिल हैं। इस कॉरिडोर पर प्रस्तावित प्रमुख मेट्रो स्टेशनों की लिस्ट आप यहां देख सकते है- प्रस्तावित प्रमुख मेट्रो स्टेशन रिठाला रोहिणी सेक्टर-25 रोहिणी सेक्टर-26 रोहिणी सेक्टर-31 रोहिणी सेक्टर-32 रोहिणी सेक्टर-36 बरवाला रोहिणी सेक्टर-35 बवाना औद्योगिक क्षेत्र-1 (सेक्टर 3 और 4) सनोथ भोरगढ़ गांव अनाज मंडी (नरेला) नरेला DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुंडली हालांकि इस प्रोजेक्ट में कुछ तकनीकी चुनौतियां बाकी हैं। बवाना स्थित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट के पास से गुजर रही 400 केवी हाईटेंशन बिजली लाइन को हटाना अभी सबसे बड़ी चुनौती है। इसके समाधान के बाद निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है।