जम्मू-कश्मीर के बारे में कितना जानते हैं आप, देखें क्विज

जम्मू और कश्मीर को अक्सर भारत का ताज कहा जाता है। इसकी वजह यहां की शानदार सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़, हरी-भरी घाटियां और शांत झीलें हैं। अपनी सुंदरता के अलावा, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्त्व भी है। पूरे इतिहास में यह सभ्यताओं के संगम पर खड़ा रहा है। यह वह जगह रही है, जहां से व्यापार के रास्ते गुजरते थे और यह कवियों, सम्राटों और यात्रियों के लिए लंबे समय से प्रेरणा का स्रोत रहा है। यहां की परंपराएं कई अलग-अलग संस्कृतियों भाषाओं और धर्मों का एक सुंदर मिश्रण हैं। यह क्षेत्र सिर्फ अपने खूबसूरत नजारों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध विरासत, पारंपरिक हस्तशिल्प, संगीत और लोक नृत्यों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो आज भी समय के साथ जीवित हैं। यहां कई राजवंशों, संतों और विद्वानों का घर रहा है और इन सभी ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है, जो इसकी सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाती है। हिमालय में स्थित पवित्र मंदिरों से लेकर पूरे जोश के साथ मनाए जाने वाले जीवंत त्योहारों तक, जम्मू और कश्मीर में हर चीज विविधता और एकता को दर्शाती है।

हाल के वर्षों में इस क्षेत्र ने बड़े राजनीतिक बदलावों के कारण भी ध्यान खींचा है, जिन्होंने इसकी स्थिति और राजनीतिक नेतृत्व को बदल दिया है। इतिहास और राजनीति के अलावा, जम्मू और कश्मीर अपनी समृद्ध जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यानों और वनस्पतियों और जीवों की दुर्लभ प्रजातियों के लिए भी जाना जाता है, जो हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। इसलिए हम आपके लिए इस क्षेत्र के बारे में एक क्विज लेकर आए हैं, जो आपको जम्मू और कश्मीर के अतीत, वर्तमान और पहचान के बारे में जानकारी देगा। 1. जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है? A) श्रीनगर B) जम्मू C) श्रीनगर और जम्मू दोनों D) लेह उत्तर: C) श्रीनगर और जम्मू। व्याख्या: जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर (गर्मी में) और जम्मू (सर्दी में)। 2. जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब हटाया गया था? A) 2017 B) 2019 C) 2020 D) 2018 उत्तर: B) 2019 व्याख्या: जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370, 05 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था।

3. किस नदी को जम्मू और कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है? A) चिनाब B) झेलम C) सिंधु D) रावी उत्तर: B) झेलम व्याख्या: कश्मीर घाटी को झेलम नदी से पानी मिलता है, जिसे घाटी की जीवन रेखा माना जाता है। 4. किस मुगल सम्राट ने कश्मीर को धरती पर स्वर्ग कहा था? A) अकबर B) औरंगजेब C) जहांगीर D) हुमायूं उत्तर: C) जहांगीर व्याख्या: कश्मीर इतना सुंदर है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने इसे धरती पर स्वर्ग माना था। 5. श्रीनगर की किस झील में हाउसबोट और शिकारे हैं? A) मानसर झील B) डल झील C) निगीन झील D) वुलर झील उत्तर: B) डल झील व्याख्या: डल झील अपनी हाउसबोट और शिकारा की सवारी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, जो पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है। 6. जम्मू और कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक कौन थे? A) महाराजा हरि सिंह B) महाराजा रणबीर सिंह C) महाराजा गुलाब सिंह D) महाराजा प्रताप सिंह उत्तर: A) महाराजा हरि सिंह विस्तार: महाराजा हरि सिंह डोगरा वंश के अंतिम शासक थे।