लखनऊ का कसमंडी किला, जहां आज भी दिखते हैं विद्रोह के निशान

उत्तर प्रदेश में यूं तो बहुत-से किले हैं, जो कि अपने इतिहास और वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। इस कड़ी में यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित कसमंडी यूपी के प्रमुख किलों में आता है, जो कि इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। यह किला मलिहाबाद एरिया में स्थित है, जिसका इतिहास कई वर्षों पुराना है। इस किले में आज भी 1857 के विद्रोह के निशान दिखते हैं। इस लेख में हम इस किले के बारे में विस्तार से जानेंगे।

कब हुई थी स्थापना

पौराणिक कथाओं और स्थानीय लोगों के मुताबिक, कसमंडी किले की स्थापना राजा कंस के वंशजों या राजा कस द्वारा की गई थी। इसके निर्माण का काल 980 से 1031 ईस्वी बताया जाता है। किले का निर्माण नागवंशी महाराजा कंस पासी द्वारा करवाया गया था, जिनके नाम पर यह कसमंडी पड़ा।

किले पर किस-किसका रहा शासन

मध्यकालीन भारत में अवध के इस एरिया में ‘भर’ और ‘पासी’ शासकों का शासन हुआ करता था। कसमंडी उनके प्रमुख किलों में से एक था। हालांकि, बाद में कसमंडी पर गौर राजपूतों का अधिकार रहा था। राजा जेठ सिंह कसमंडी के प्रमुख और शक्तिशाली जमींदार हुआ करते थे। यहां अवध के नवाबों और राजपूतों के के बीच 18वीं और 19वीं सदी में संघर्ष भी देखा गया।