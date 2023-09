G20 Summit 2023: भविष्य में कौन-से देश करेंगे जी20 की मेजबानी और क्या है इतिहास, जानें

G20 Summit 2023: G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन G20 की अठारहवीं बैठक है। यह 2023 में 9-10 सितंबर को भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-कन्वेंशन सेंटर (IECC), प्रगति मैदान, नई दिल्ली में होने जा रहा है।

भारत के साथ-साथ दक्षिण एशिया में होने वाले पहले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।

'वसुधैव कुटुंबकम' के आदर्श वाक्य के साथ जी20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के छह एजेंडे हैं:

- हरित विकास, जलवायु वित्त और LiFE

-त्वरित, समावेशी और लचीला विकास

-एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाना

-तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

-21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान

-महिलाओं के नेतृत्व में विकास

-अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करना

जी-20 सरकारों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। इसके सदस्यों की संख्या के आधार पर इसका नाम जी-20 रखा गया है, जिसे 20 का समूह कहा जाता है। G-20 की स्थापना 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने से संबंधित नीति पर चर्चा करने के उद्देश्य से की गई थी।

20 का समूह या (जी-20) अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर राय तय करने का मुख्य मंच है। उल्लेखनीय है कि जी 20 सदस्य लगभग 85% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक, और दुनिया की दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

