अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें, जानें

How to link PAN with Aadhar: भारत सरकार देश की आर्थिक व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है. इसी दिशा में सरकार ने कदम उठाते हुए आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 है. ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है।

स्टेप 2:- पैन-आधार लिंकेज के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएँ और दिए गए लिंक (“Go to E-filing website for PAN-Aadhaar Linkage”) को क्लिक करें. क्लिक करने पर आपको इस तरह एक पॉप-अप मैसेज दिखाई देगा. नीचे दिए गए लिंक “continue to home page” पर क्लिक करें

