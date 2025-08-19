NEET PG 2025 Result Expected Today
दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली किस देश की है? ये है भारत की रैंक  

दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा प्रणालियां अक्सर उन देशों में पाई जाती हैं जो गुणवत्ता, समानता और नई सोच को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए, डेनमार्क महत्वपूर्ण सोच और सभी के लिए मुफ्त शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके सबसे आगे है। फिनलैंड को उसके छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण, न्यूनतम मानकीकृत परीक्षण और बहुत सम्मानित शिक्षकों के लिए जाना जाता है।

ByBagesh Yadav
Aug 19, 2025, 18:04 IST

शिक्षा किसी भी देश का भविष्य तय करती है। यह युवा मन में ज्ञान, कौशल और मूल्यों का निर्माण करती है। एक मजबूत शिक्षा प्रणाली लोगों को आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करती है। यह अर्थव्यवस्था को भी सहारा देती है और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है।

लेकिन किसी शिक्षा प्रणाली को सबसे अच्छा क्या बनाता है? यह सिर्फ परीक्षा के अंकों के बारे में नहीं है। सबसे अच्छी प्रणालियां रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच, समान पहुंच और छात्रों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं।

यू.एस. न्यूज के अनुसार, डेनमार्क में दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। यह मुफ्त शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक और तनाव-मुक्त सीखने का माहौल प्रदान करता है। अन्य शीर्ष देशों में दक्षिण कोरिया, जापान और कनाडा शामिल हैं।

इस लेख में, हम दुनिया की शीर्ष शिक्षा प्रणालियों की जांच करेंगे। हम यह पता लगाएंगे कि वे इतनी अच्छी क्यों हैं। हम यह भी देखेंगे कि भारत वैश्विक रैंकिंग में कहां खड़ा है। क्या भारत बाकी देशों के बराबर आ रहा है? इसकी ताकत और चुनौतियां क्या हैं? आइए जानते हैं।

किस देश की शिक्षा प्रणाली सबसे अच्छी है?

यू.एस. न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार, यहां दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा प्रणालियों वाले देशों की सूची दी गई है:

रैंकिंग

देश

जीडीपी

जनसंख्या

1

डेनमार्क

404 अरब डॉलर

59.5 लाख

2

स्वीडन

593 अरब डॉलर

1.05 करोड़

3

यूनाइटेड किंगडम

3.34 ट्रिलियन डॉलर

6.84 करोड़

4

फिनलैंड

300 अरब डॉलर

55.8 लाख

5

जर्मनी

4.46 ट्रिलियन डॉलर

8.45 करोड़

6

कनाडा

2.14 ट्रिलियन डॉलर

4.01 करोड़

7

नॉर्वे

486 अरब डॉलर

55.2 लाख

8

जापान

4.21 ट्रिलियन डॉलर

12.5 करोड़

9

स्विट्जरलैंड

885 अरब डॉलर

88.5 लाख

10

ऑस्ट्रेलिया

1.72 ट्रिलियन डॉलर

2.66 करोड़

54

भारत

3.55 ट्रिलियन डॉलर

1.43 अरब

डेनमार्क

डेनमार्क की शिक्षा प्रणाली की बहुत सराहना की जाती है क्योंकि यह सभी नागरिकों को मुफ्त और सुलभ शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इसे #1 रैंक इसलिए मिली है क्योंकि यह रटने के बजाय महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और सहयोग पर जोर देती है। इस प्रणाली के लिए अच्छी फंडिंग की जाती है और इसमें बचपन की शिक्षा और व्यावसायिक ट्रेनिंग पर खास ध्यान दिया जाता है।

यहां की एक मुख्य विशेषता "फोल्केस्कोले" है, जो एक सरकारी स्कूल प्रणाली है। इसमें 6 से 16 साल के सभी बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षकों को काम करने की काफी आजादी और लगातार पेशेवर विकास के मौके मिलना भी इसकी सफलता में योगदान देता है।

स्वीडन

स्वीडन की शिक्षा प्रणाली, जिसे #2 रैंक मिली है, समानता और गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए जानी जाती है। सरकार यह पक्का करती है कि सभी छात्रों को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, बेहतरीन शिक्षा के मौके मिलें।

यह प्रणाली विकेंद्रीकृत है, जिससे नगरपालिकाओं को स्कूलों पर काफी नियंत्रण मिलता है। यह स्थानीय स्तर पर नए तरीकों को बढ़ावा देता है।

इसका एक मुख्य सिद्धांत जीवन भर सीखने को बढ़ावा देना है। इसके लिए वयस्कों के लिए कई तरह के शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध हैं। इसके अलावा, छात्रों की भलाई और व्यक्तिगत सीखने की योजनाओं पर जोर एक सहायक और समावेशी माहौल बनाने में मदद करता है।

यूनाइटेड किंगडम

यूनाइटेड किंगडम की शिक्षा प्रणाली, जिसे #3 रैंक मिली है, बहुत विविध और विश्व स्तर पर प्रभावशाली है। यह अपने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और अकादमिक उत्कृष्टता की मजबूत परंपरा के लिए जाना जाता है।

इस प्रणाली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और निजी संस्थान दोनों शामिल हैं। इसकी एक मुख्य विशेषता राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, जो यह तय करता है कि क्या पढ़ाया जाना है।

यूके का मानकीकृत परीक्षण, जैसे कि जीसीएसई और ए-लेवल, पर जोर एक उच्च स्तर की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह उच्च शिक्षा के लिए एक स्पष्ट रास्ता भी प्रदान करता है। यह देश अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए भी एक केंद्रीय केंद्र है।

फिनलैंड

फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली, जिसे #4 रैंक मिली है, अपने अनोखे और प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है।

यह प्रणाली सभी छात्रों को समान अवसर देने के सिद्धांत पर बनी है। यहां प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक कोई ट्यूशन फीस नहीं है। यह प्रणाली इसलिए भी खास है क्योंकि यहां मानकीकृत परीक्षण बहुत कम होते हैं। इसके बजाय, छात्रों की प्रगति का आकलन करने के लिए उच्च प्रशिक्षित और सम्मानित शिक्षकों पर भरोसा किया जाता है।

शुरुआती सालों में खेल-आधारित सीखने पर जोर दिया जाता है। यहां छात्रों की भलाई, रचनात्मक समस्या-समाधान और एक आरामदायक स्कूल के माहौल को प्राथमिकता दी जाती है।

जर्मनी

जर्मनी की शिक्षा प्रणाली, जिसे #5 रैंक मिली है, अपने कड़े मानकों और मजबूत व्यावसायिक फोकस के लिए जानी जाती है। यह विश्वविद्यालय सहित सभी स्तरों पर मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है।

इसकी एक मुख्य विशेषता प्राइमरी स्कूल के बाद की संरचित ट्रैकिंग प्रणाली है। यह छात्रों को अकादमिक या व्यावसायिक रास्ते की ओर निर्देशित करती है। यह प्रणाली देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए उच्च कुशल कर्मचारी तैयार करने के लिए बनाई गई है।

यहां की दोहरी शिक्षा प्रणाली दुनिया भर में एक मिसाल है, जिसमें क्लास में पढ़ाई के साथ-साथ काम के दौरान ट्रेनिंग भी दी जाती है। यह देश में युवाओं के बीच बेरोजगारी की कम दर में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

कनाडा

कनाडा की शिक्षा प्रणाली, जिसे #6 रैंक मिली है, अपनी गुणवत्ता, पहुंच और बहुसांस्कृतिक फोकस के लिए बहुत सम्मानित है। शिक्षा का प्रबंधन मुख्य रूप से प्रांतीय स्तर पर होता है, जिससे कुछ भिन्नताएं होती हैं। हालांकि, कुल मिलाकर मानक लगातार ऊंचा बना रहता है।

यह प्रणाली प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित है। इसकी एक प्रमुख ताकत अप्रवासी छात्रों के प्रति इसका स्वागत करने वाला दृष्टिकोण है। यहां ऐसे कार्यक्रम बनाए गए हैं जो उन्हें सफलतापूर्वक घुलने-मिलने में मदद करते हैं।

महत्वपूर्ण सोच और एक विविध पाठ्यक्रम पर जोर छात्रों को एक वैश्विक दुनिया के लिए तैयार करता है। यह कनाडा के मजबूत आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देता है।

नॉर्वे

नॉर्वे की शिक्षा प्रणाली, जिसे #7 रैंक मिली है, समानता और सभी के लिए मुफ्त पहुंच के सिद्धांतों पर बनी है। यह सुविधा किंडरगार्टन से लेकर उच्च शिक्षा तक उपलब्ध है। शिक्षा में सरकार का बड़ा निवेश उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन और अच्छे वेतन वाले शिक्षक सुनिश्चित करता है।

यह प्रणाली एक सहयोगी और छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जिसमें सामाजिक कौशल और महत्वपूर्ण सोच पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बाहरी गतिविधियों और सीखने के समग्र दृष्टिकोण पर बहुत जोर दिया जाता है।

शुरुआती कक्षाओं में "नो-फेल" नीति, एक सहायक सीखने के माहौल के साथ मिलकर, छात्रों के तनाव को कम करने और सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने में मदद करती है।

जापान

जापान की शिक्षा प्रणाली, जिसे #8 रैंक मिली है, अपनी असाधारण साक्षरता दर और अकादमिक अनुशासन के लिए जानी जाती है।

यह प्रणाली बहुत संरचित है, जिसमें गणित, विज्ञान और जापानी जैसे मुख्य विषयों पर बहुत जोर दिया जाता है। छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो अपने मानकों और पाठ्यक्रम में बहुत एक समान होते हैं।

इसकी एक मुख्य विशेषता समूह सद्भाव और सम्मान पर जोर देना है। छात्र अपने स्कूलों की सफाई और रखरखाव में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कठोर और प्रतिस्पर्धी माहौल देश की तकनीकी प्रगति और आर्थिक सफलता का एक प्रमुख कारण है।

भारत

भारत की शिक्षा प्रणाली बहुत विशाल है, लेकिन अपनी बड़ी आबादी में एक समान गुणवत्ता और पहुंच हासिल करने में इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहलों के माध्यम से शिक्षा को प्राथमिकता दी है, जिससे प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। यह देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में काम करता है, जो बड़ी संख्या में इंजीनियर और आईटी पेशेवर तैयार करता है।

हालांकि, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ सरकारी और निजी स्कूलों के बीच असमानताएं मौजूद हैं। यद्यपि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और अन्य शीर्ष स्तरीय विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं, फिर भी शिक्षा और अनुसंधान की समग्र गुणवत्ता में काफी भिन्नता है।

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

