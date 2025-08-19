दिल्ली का सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन-सा है, यहां देखें नाम

भारत के रेलवे नक्शे में दिल्ली हमेशा से एक केंद्र रहा है। यह उत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एक अहम कड़ी है। इसके कई स्टेशनों में से, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को दिल्ली का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन माना जाता है। इसे मूल रूप से दिल्ली जंक्शन के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1864 में हुई थी। यह एक चालू और ऐतिहासिक स्थल है, जिसने औपनिवेशिक काल से लेकर आधुनिक भारत तक रेल परिवहन में हुए बदलावों को देखा है। दिल्ली का पहला रेलवे स्टेशन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की शुरुआत ईस्ट इंडियन रेलवे के हिस्से के रूप में हुई थी और इसे ऐतिहासिक लाल किले के पास बनाया गया था। शुरुआत में इसका इस्तेमाल दिल्ली को कलकत्ता (अब कोलकाता) और दूसरे बड़े व्यापारिक केंद्रों से जोड़ने के लिए किया जाता था। यह स्टेशन अंग्रेजों के लिए सैनिकों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत जरूरी था।

दशकों के दौरान, इसमें नए प्लेटफॉर्म बनाए गए और सुविधाओं को बेहतर किया गया, लेकिन इसके बावजूद, इसके कई पुराने हिस्सों को वैसा ही बनाए रखा गया। यह स्टेशन अपनी खास लोकेशन के कारण उत्तर भारत का प्रवेश द्वार बन गया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का वास्तुशिल्प महत्व इस स्टेशन को ब्रिटिश काल के एक किले की शैली में बनाया गया था, जिसमें मुगल और औपनिवेशिक वास्तुकला, दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। इसकी लाल पत्थर की बाहरी दीवारें और मेहराबदार प्रवेश द्वार पास में ही मौजूद लाल किले जैसी मुगल इमारतों से काफी मिलते-जुलते हैं। स्टेशन के दो टावरों को मीनारों जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि, इसमें कई सुधार किए गए हैं, फिर भी इसके ज्यादातर ऐतिहासिक डिजाइन को सुरक्षित रखा गया है। यह भारत के सबसे अलग बनावट वाले रेलवे स्टेशनों में से एक है। दिल्ली के अन्य सबसे पुराने रेलवे स्टेशन जिनके बारे में आपको जानना चाहिए