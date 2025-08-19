भारत में अंजीर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है, जानें

महाराष्ट्र भारत में अंजीर का सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य की जलवायु और मिट्टी की हालत अंजीर की खेती के लिए बहुत अच्छी है। खास तौर पर पुणे जिले में, जहां देश का ज्यादातर अंजीर उगाया जाता है। महाराष्ट्र अच्छी क्वालिटी वाली 'पूना अंजीर' किस्म उगाने के लिए जाना जाता है, जो ताजे और सूखे, दोनों रूपों में बहुत पसंद की जाती है। खेती के पारंपरिक ज्ञान, ग्राहकों की बढ़ती मांग और टिकाऊ तरीकों पर बढ़ते फोकस के कारण महाराष्ट्र भारत में अंजीर उत्पादन में सबसे आगे है। भारत में अंजीर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है? भारत के सभी राज्यों में महाराष्ट्र अंजीर का सबसे बड़ा उत्पादक है। अंजीर की खेती मुख्य रूप से पुणे और उसके आसपास के इलाकों में होती है, जहां लगभग 900 हेक्टेयर जमीन पर इसकी फसल उगाई जाती है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर 'पूना अंजीर' किस्म उगाई जाती है, जिसे इसके मीठे स्वाद और मुलायम बनावट के लिए बहुत पसंद किया जाता है। अनुकूल मौसम, बाजार तक आसान पहुंच और खेती के अच्छे बुनियादी ढांचे के कारण महाराष्ट्र ने भारत के अंजीर बाजार में अपनी पकड़ बना रखी है।

महाराष्ट्र अंजीर उत्पादन में सबसे आगे क्यों है? अंजीर उत्पादन में महाराष्ट्र के आगे होने के कई कारण हैं, जैसे कि वहां की अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और 'पूना अंजीर' किस्म की लोकप्रियता शामिल है। पुणे जिले की सूखी और गर्म जलवायु अंजीर के पौधों के लिए अच्छी होती है, जिससे फलों के सड़ने का खतरा कम हो जाता है। इस इलाके की लाल और काली मिट्टी में पानी आसानी से निकल जाता है, जो अंजीर की खेती के लिए बहुत अच्छी माना जाता है। इसके अलावा, राज्य के किसान पारंपरिक और आधुनिक, दोनों तरह की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें ड्रिप सिंचाई और जैविक खेती जैसे तरीके शामिल हैं, जिनसे पैदावार बढ़ाने और फल की क्वालिटी सुधारने में मदद मिली है। भारत के शीर्ष अंजीर उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के अलावा, भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी अंजीर की खेती होती है, जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। गुजरात में अंजीर की खेती में बढ़ोतरी देखी गई है, खास तौर पर सौराष्ट्र और कच्छ के सूखे इलाकों में यह बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में अंजीर की खेती सीमित है, लेकिन लखनऊ और सहारनपुर जैसे इलाकों में यह की जाती है।