भारत के सभी कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट(2025), यहां देखें

क्रम संख्या कैबिनेट मंत्री विभाग/मंत्रालय

1 श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री

2 श्री अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री

3 श्री नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

4 श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री

5 श्री शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री; और ग्रामीण विकास मंत्री

6 डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर विदेश मंत्री

7 श्री जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री; और रसायन और उर्वरक मंत्री

8 श्री मनोहर लाल खट्टर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री; ऊर्जा मंत्री

9 श्री एच. डी. कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्री; और इस्पात मंत्री

10 श्री पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री

11 श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री

12 श्री जीतन राम मांझी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

13 श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पंचायती राज मंत्री; और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

14 श्री सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री

15 डॉ. वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

16 श्री किंजरापु राममोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री

17 श्री प्रल्हाद जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री; और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

18 श्री जुएल ओराम जनजातीय मामलों के मंत्री

19 श्री गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री

20 श्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

21 श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया संचार मंत्री; और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

22 श्री भूपेन्द्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

23 श्री गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्री

24 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री

25 श्री किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री; और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री

26 श्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

27 डॉ. मनसुख मंडाविया श्रम और रोजगार मंत्री; और युवा मामले और खेल मंत्री

28 श्री जी. किशन रेड्डी कोयला मंत्री और खान मंत्री

29 श्री चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री