भारत के सभी कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट(2025), यहां देखें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर रिकॉर्ड तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा भी कर दिया था। इस लेख में हम 2024 के नए अपडेट के अनुसार भारत के कैबिनेट मंत्रियों की सूची देखेंगे।
भारत सरकार में कैबिनेट, वरिष्ठ मंत्रियों का एक समूह होता है। यह समूह महत्त्वपूर्ण फैसले लेने और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें वित्त, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई मंत्रालय शामिल होते हैं।
कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वे देश के शासन और विकास को दिशा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भारत के प्रधानमंत्री
|
क्रम संख्या
|
मंत्री
|
विभाग/मंत्रालय
|
1
|
नरेंद्र मोदी
|
प्रधानमंत्री
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री
परमाणु ऊर्जा विभाग
अंतरिक्ष विभाग
(सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य मंत्रालय जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं)
भारत के कैबिनेट मंत्री
|
क्रम संख्या
|
कैबिनेट मंत्री
|
विभाग/मंत्रालय
|
1
|
श्री राजनाथ सिंह
|
रक्षा मंत्री
|
2
|
श्री अमित शाह
|
गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री
|
3
|
श्री नितिन जयराम गडकरी
|
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
|
4
|
श्रीमती निर्मला सीतारमण
|
वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री
|
5
|
श्री शिवराज सिंह चौहान
|
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री; और ग्रामीण विकास मंत्री
|
6
|
डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर
|
विदेश मंत्री
|
7
|
श्री जगत प्रकाश नड्डा
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री; और रसायन और उर्वरक मंत्री
|
8
|
श्री मनोहर लाल खट्टर
|
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री; ऊर्जा मंत्री
|
9
|
श्री एच. डी. कुमारस्वामी
|
भारी उद्योग मंत्री; और इस्पात मंत्री
|
10
|
श्री पीयूष गोयल
|
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
|
11
|
श्री धर्मेंद्र प्रधान
|
शिक्षा मंत्री
|
12
|
श्री जीतन राम मांझी
|
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
|
13
|
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
|
पंचायती राज मंत्री; और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
|
14
|
श्री सर्बानंद सोनोवाल
|
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री
|
15
|
डॉ. वीरेंद्र कुमार
|
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
|
16
|
श्री किंजरापु राममोहन नायडू
|
नागरिक उड्डयन मंत्री
|
17
|
श्री प्रल्हाद जोशी
|
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री; और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
|
18
|
श्री जुएल ओराम
|
जनजातीय मामलों के मंत्री
|
19
|
श्री गिरिराज सिंह
|
कपड़ा मंत्री
|
20
|
श्री अश्विनी वैष्णव
|
रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
|
21
|
श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया
|
संचार मंत्री; और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
|
22
|
श्री भूपेन्द्र यादव
|
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
|
23
|
श्री गजेंद्र सिंह शेखावत
|
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
|
24
|
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी
|
महिला एवं बाल विकास मंत्री
|
25
|
श्री किरेन रिजिजू
|
संसदीय कार्य मंत्री; और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री
|
26
|
श्री हरदीप सिंह पुरी
|
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
|
27
|
डॉ. मनसुख मंडाविया
|
श्रम और रोजगार मंत्री; और युवा मामले और खेल मंत्री
|
28
|
श्री जी. किशन रेड्डी
|
कोयला मंत्री और खान मंत्री
|
29
|
श्री चिराग पासवान
|
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
|
30
|
श्री सी आर पाटिल
|
जल शक्ति मंत्री
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
|
क्रम संख्या
|
नाम
|
सौंपे गए विभाग
|
1
|
राव इंद्रजीत सिंह
|
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
|
2
|
डॉ. जितेंद्र सिंह
|
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री
|
3
|
श्री अर्जुन राम मेघवाल
|
कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
|
4
|
श्री जाधव प्रतापराव गणपतराव
|
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
|
5
|
श्री जयंत चौधरी
|
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
भारत के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़ी महत्त्वपूर्ण बातें
-प्रधानमंत्री के बाद सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जो रक्षा मंत्री हैं।
-कैबिनेट का आकार समय-समय पर बदलता रहा है, लेकिन इसमें आमतौर पर 20-30 मंत्री होते हैं।
-कैबिनेट मंत्रियों को उनके मंत्रालयों का आवंटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।
-भारत में मंत्रियों की पहली कैबिनेट का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वही दिन था जब भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और कैबिनेट में 14 अन्य मंत्री शामिल थे।
