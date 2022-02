ICC Men's ODI Batting Rankings: Check ranks of Babar Azam, Virat Kohli, Rohit Sharma, Quinton de Kock, Aaron Finch, and More

ICC Men's ODI Batting Rankings: The ICC Men's ODI Batting Rankings are based on the ranking system of the International Cricket Council (ICC) wherein the international cricketers are rated on the basis of their recent performances.

Developed upon the suggestion of Ted Dexter in 1987, the rating indicates the current standing of the players in cricket. Initially introduced for Test Cricket, the ODI rankings were introduced in 1998. Below we have mentioned the ratings of the batters, along with their country and career-best rating.

Pakistan's Babar Azam holds the top spot in the ODI Rankings, followed by former Indian skipper Virat Kohli and Indian captain Rohit Sharma. Check the list of top 100 batters below.

ICC Men's ODI Batting Rankings

Rank Player Team Rating Career Best Rating 1 Babar Azam Pakistan 873 873 v England, 13/07/2021 2 Virat Kohli India 828 911 v England, 12/07/2018 3 Rohit Sharma India 807 885 v Sri Lanka, 06/07/2019 4 Quinton de Kock South Africa 783 813 v Sri Lanka, 10/03/2019 5 Aaron Finch Australia 779 798 v England, 25/06/2019 6 Jonny Bairstow England 775 796 v India, 26/03/2021 7 David Warner Australia 762 880 v Pakistan, 26/01/2017 8 Rassie van der Dussen South Africa 750 750 v India, 23/01/2022 9 Fakhar Zaman Pakistan 741 779 v England, 08/07/2021 10 Joe Root England 740 824 v Sri Lanka, 13/10/2018 11 Shai Hope West Indies 731 808 v Bangladesh, 17/05/2019 12 Mushfiqur Rahim Bangladesh 723 739 v Sri Lanka, 25/05/2021 13 Imam-ul-Haq Pakistan 717 768 v South Africa, 02/04/2021 14 Shikhar Dhawan India 714 813 v Pakistan, 23/09/2018 15 Martin Guptill New Zealand 707 789 v South Africa, 01/03/2017 16 Steve Smith Australia 696 752 v Pakistan, 22/01/2017 17 Jason Roy England 687 782 v Australia, 11/07/2019 18 Glenn Maxwell Australia 674 735 v India, 20/01/2016 19 Tamim Iqbal Bangladesh 670 737 v West Indies, 28/07/2018 20 Alex Carey Australia 669 669 v West Indies, 26/07/2021 21 Paul Stirling Ireland 660 697 v Netherlands, 04/06/2021 22 Ben Stokes England 651 694 v New Zealand, 14/07/2019 23 Eoin Morgan England 650 720 v Afghanistan, 18/06/2019 24 Shakib Al Hasan Bangladesh 641 692 v Pakistan, 05/07/2019 25 Lokesh Rahul India 631 657 v England, 26/03/2021 26 Tom Latham New Zealand 624 631 v Bangladesh, 23/03/2021 27 David Miller South Africa 618 643 v Pakistan, 04/04/2021 28 Jos Buttler England 608 741 v Bangladesh, 08/06/2019 29 Shimron Hetmyer West Indies 595 709 v India, 15/12/2019 30 Janneman Malan South Africa 594 616 v India, 21/01/2022 31 Haris Sohail Pakistan 594 618 v Zimbabwe, 30/10/2020 32 Henry Nicholls New Zealand 581 596 v Bangladesh, 20/03/2021 33 Nicholas Pooran West Indies 577 634 v Ireland, 12/01/2020 34 Rahmat Shah Afghanistan 575 625 v Sri Lanka, 17/09/2018 35 Andrew Balbirnie Ireland 575 584 v South Africa, 13/07/2021 36 Kyle Coetzer Scotland 575 647 v Ireland, 18/03/2018 37 Mahmudullah Bangladesh 571 582 v Sri Lanka, 28/05/2021 38 Aqib Ilyas Oman 568 578 v United States, 11/02/2020 39 Avishka Fernando Sri Lanka 560 591 v South Africa, 02/09/2021 40 Sean Williams Zimbabwe 559 567 v Sri Lanka, 18/01/2022 41 Litton Das Bangladesh 558 573 v Zimbabwe, 06/03/2020 42 Evin Lewis West Indies 547 567 v Sri Lanka, 12/03/2021 43 Kariyawasa Asalanka Sri Lanka 546 546 v Zimbabwe, 21/01/2022 44 Harry Tector Ireland 544 544 v West Indies, 16/01/2022 45 Kusal Perera Sri Lanka 543 582 v England, 29/06/2021 46 Sikandar Raza Zimbabwe 540 576 v Afghanistan, 22/10/2015 47 Hardik Pandya India 537 561 v England, 28/03/2021 48 Angelo Mathews Sri Lanka 534 707 v England, 07/12/2014 49 Hashmatullah Shaidi Afghanistan 528 528 v Netherlands, 25/01/2022 50 Imad Wasim Pakistan 525 556 v Bangladesh, 05/07/2019 51 Danushka Gunathilaka Sri Lanka 522 554 v Bangladesh, 28/05/2021 52 Soumya Sarkar Bangladesh 521 671 v South Africa, 15/07/2015 53 Marcus Stoinis Australia 517 616 v India, 08/03/2019 54 Najibullah Zadran Afghanistan 517 518 v West Indies, 09/11/2019 55 Temba Bavuma South Africa 512 530 v India, 21/01/2022 56 Kusal Mendis Sri Lanka 511 631 v Zimbabwe, 30/06/2017 57 Sarfaraz Ahmed Pakistan 504 581 v West Indies, 05/10/2016 58 Calum MacLeod Scotland 500 585 v England, 10/06/2018 59 Marnus Labuschagne Australia 498 532 v India, 29/11/2020 60 Jimmy Neesham New Zealand 495 549 v Pakistan, 26/06/2019 61 Mitchell Marsh Australia 489 641 v New Zealand, 06/12/2016 62 Niroshan Dickwella Sri Lanka 488 518 v Bangladesh, 28/05/2021 63 Mohammad Nabi Afghanistan 487 545 v Bangladesh, 28/09/2016 64 Richard Berrington Scotland 487 491 v Oman, 28/09/2021 65 Craig Ervine Zimbabwe 483 524 v Afghanistan, 18/10/2015 66 Aiden Markram South Africa 482 485 v Sri Lanka, 04/09/2021 67 Muhammad Usman UAE 478 478 v Oman, 06/02/2022 68 Assad Vala Papua New Guinea 476 476 v Oman, 01/10/2021 69 William Porterfield Ireland 473 539 v UAE, 12/03/2018 70 Heinrich Klaasen South Africa 467 499 v Australia, 07/03/2020 71 Dhananjaya de Silva Sri Lanka 466 482 v England, 01/07/2021 72 Shreyas Iyer India 465 513 v New Zealand, 11/02/2020 73 Dasun Shanaka Sri Lanka 464 465 v Zimbabwe, 18/01/2022 74 George Munsey Scotland 464 464 v Oman, 02/10/2021 75 Mitchell Santner New Zealand 460 502 v England, 10/03/2018 76 Jason Holder West Indies 457 457 v India, 06/02/2022 77 Rishabh Pant India 449 466 v South Africa, 21/01/2022 78 Mithun Ali Bangladesh 433 452 v New Zealand, 23/03/2021 79 Andile Phehlukwayo South Africa 431 450 v Pakistan, 07/04/2021 80 Rashid Khan Afghanistan 429 477 v Ireland, 10/03/2019 81 Ravindra Jadeja India 425 552 v West Indies, 08/10/2014 82 Matthew Wade Australia 424 553 v Pakistan, 15/01/2017 83 Mohammad Rizwan Pakistan 414 426 v Australia, 29/03/2019 84 Dinesh Chandimal Sri Lanka 414 667 v Australia, 02/03/2012 85 Rovman Powell West Indies 411 456 v Bangladesh, 28/07/2018 86 Gulbadin Naib Afghanistan 406 440 v Ireland, 28/02/2018 87 Matthew Cross Scotland 405 427 v Oman, 18/08/2019 88 Moeen Ali England 404 522 v West Indies, 27/09/2017 89 Kieron Pollard West Indies 404 602 v Zimbabwe, 24/02/2013 90 Curtis Capher Ireland 403 418 v South Africa, 16/07/2021 91 Chris Woakes England 403 481 v Australia, 26/01/2018 92 Scott Edwards Netherlands 402 402 v Afghanistan, 25/01/2022 93 Max O'Dowd Netherlands 400 406 v South Africa, 26/11/2021 94 Craig Williams Namibia 399 399 v Oman, 27/11/2021 95 Zeeshan Maqsood Oman 397 407 v Namibia, 27/11/2021 96 Sam Billings England 396 415 v Australia, 16/09/2020 97 Monank Patel USA 394 394 v Oman, 20/09/2021 98 Rahmanullah Gurbaz Afghanistan 393 408 v Netherlands, 23/01/2022 99 Mohammad Mohammad Saifuddin Bangladesh 388 388 v Zimbabwe, 20/07/2021 100 Jatinder Singh Oman 387 387 v UAE, 06/02/2022

The above list of ICC Men's ODI Batting Rankings was released by the ICC on February 6. As and when the ratings will change, the same will be updated here.

