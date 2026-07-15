इंग्लैंड के खिलाफ अक्षर पटेल ने रचा इतिहास, ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले बने पहले भारतीय ऑलराउंडर

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम ने पहला मुकाबला अपने नाम कर लिया है. भारत की इस जीत में ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी चमके और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड का अवार्ड अपने नाम किया, इसके साथ ही वह एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए एक विशेष क्लब में भी शामिल हो गए है, जिसकी चर्चा हम आगे करने जा रहे है। विशेष क्लब में शामिल हुए अक्षर इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले भारत के चौथे खिलाड़ी बन गए है, इससे पहले सिर्फ तीन भारतीयों ने यह उपलब्धि हासिल की है, भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली इस लिस्ट में शामिल नहीं है। अक्षर ने बैट और बॉल से किया शानदार कमाल अक्षर पटेल ने जहां एक ओर अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर मैच में 4 विकेट चटकाये तो वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी में अर्धशतकीय पारी खेल टीम को जीत की दहलीज पर पहुँचा दिया. उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

कप्तान गिल के रिटायर्ड आउट होने के बाद टीम को एक और पार्टनरशिप की जरुरत थी जो काम अक्षर पटेल ने बखूबी निभाया, पटेल ने महज 52 गेंदों में 57 रनों की बहुमूल्य पारी खेली, उन्होंने वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर टीम को सीरीज में 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ये तीन भारतीय पहले ही कर चुके है कमाल अक्षर पटेल से पहले इंग्लैंड के खिलाफ सभी फॉर्मेट में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वालों की बात करें तो इस लिस्ट में सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, स्पिनर कुलदीप यादव, और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शामिल है. इंग्लैंड के खिलाफ सभी फॉर्मेट में POTM अवार्ड जीतने वाले भारतीय कुलदीप यादव जसप्रीत बुमराह रोहित शर्मा अक्षर पटेल भारत ने बनाई 1-0 की बढ़त एजबेस्टन में तीन मैचों की सीरीज़ के पहले वनडे में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। शुभमन गिल, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने इंग्लैंड पर छह विकेट से जीत दर्ज की। तीन अर्द्धशतक के साथ 'मेन इन ब्लू' ने 259 रन का टारगेट छह विकेट और 28 गेंदें बाकी रहते हुए हासिल कर लिया।