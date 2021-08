Indian Independence Day 2021: दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद भारतीय बन सकेंगे कार्यक्रम का हिस्सा, भारत सरकार ने लॉन्च की वेबसाइट

केंद्र सरकार स्वतंत्रता दिवस 2021 को यादगार बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां कर रही है। जहां एक ओर सरकार ने इस साल आज़ादी के अमृत महोत्सव को लॉन्च किया है वहीं दूसरी ओर सरकार ने एक नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च की है।

आगामी स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम ‘Nation First, Always First' रखी गई है। इस समारोह को चिह्नित करने के लिए 3 अगस्त 2021 को रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार द्वारा वेबसाइट लॉन्च की गई थी, indianidc2021.mod.gov.in, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में मौजूद भारत के लोग राष्ट्रीय त्योहार को मना सकेंगे। इसके साथ ही सरकार द्वारा आईडीसी मोबाइल ऐप (Indian IDC 2021) भी लॉन्च की गई है।

Indian Independence Day 2021: जानें भारत इस वर्ष अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा या 75वां?

वेबसाइट के बारे में मुख्य बिंदु

1- वेबसाइट पहली बार वर्चुअल रियलिटी (वीआर) फीचर को एकीकृत कर रही है जिसके माध्यम से नई दिल्ली में लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को 360-डिग्री प्रारूप में देखा जा सकेगा। आपको बता दें कि लोग वीआर गैजेट के बिना भी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

2- इस वेबसाइट पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के अलावा, एक विशेष आईडीसी रेडियो, गैलरी, इंटरैक्टिव फिल्टर, वीरता के कार्यों पर ई-पुस्तकें, 1971 की जीत के 50 साल, और स्वतंत्रता आंदोलन, युद्ध और युद्ध स्मारकों पर ब्लॉग सहित कई अन्य चीज़ें भी मौजूद होंगी।

3- एक बार लॉग इन करने के बाद लोग स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से संबंधित हर एक विवरण को जान सकेंगे, जिसमें मिनट-दर-मिनट कार्यक्रम, रूट मैप, पार्किंग विवरण, आरएसवीपी और अन्य गतिविधियों का विवरण शामिल है।

4- इस अवसर को चिह्नित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की गई पहलों का कार्यक्रम कैलेंडर भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

5- यह वेबसाइट एक अद्वितीय वेब-आधारित आरएसवीपी प्रणाली का उपयोग करती है, जो प्रत्येक निमंत्रण कार्ड के लिए एक क्यूआर कोड उत्पन्न करेगा। आमंत्रित व्यक्ति उक्त कोड को स्कैन करने के लिए अपने स्मार्टफोन का उपयोग कर सकता है और वेब लिंक के माध्यम से संबंधित वेब पोर्टल पर जा सकता है। आमंत्रित व्यक्ति भी उसी पोर्टल के माध्यम से समारोह में भाग ले सकते हैं।

बता दें कि टोक्यो 2021 ओलंपिक में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए सभी खिलाड़ियों को विशेष तौर पर आमंत्रण भेजा गया है।

जनता के बीच एकता की संस्कृति को आत्मसात करना

इस वेबसाइट का उद्देश्य जनता के बीच "एकता की संस्कृति" को आत्मसात करना है ताकि वे इस ऐतिहासिक अवसर का जश्न मना सकें और भारतीय होने के तहत एकजुट हो सकें। माउंट मणिरंग पर एक महिला पर्वतारोहण अभियान, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा आयोजित 75 चिकित्सा शिविर और देश भर में 75 स्थानों पर राष्ट्रीय कैडेट कोरप्स (एनसीसी) द्वारा प्रतिमाओं की सफाई आईडीसी 2021 के लिए नियोजित की गईं कई गतिविधियों में से हैं।

सरकार ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "ये वेबसाइट सभी के लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ है और आईडीसी 2021 के आसपास केंद्रित गतिविधियों के बारे में अपडेट और जानकारी प्रदान करता है। इसमें हर भारतीय प्रवासी शामिल उस तरह से शामिल हो सकेगा जैसे कि वे व्यक्तिगत रूप से उत्सव का हिस्सा हो। यह सभी उम्र के लोगों, विशेषकर युवाओं को शामिल करने का एक प्रयास है।"

Indian Independence Day 2021: क्या आप जानतें हैं कि आज़ादी से पहले ही आज़ाद हो गए थे भारत के कुछ ज़िले?