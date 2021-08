Indian Independence Day 2021: जानें भारत इस वर्ष अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा या 75वां?

12 मार्च 2021 को प्रधान मंत्री मोदी ने भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुजरात में 'आजादी का अमृत महोत्सव' (India@75) का शुभारंभ किया। यह महोत्सव भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है जो 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ और स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के लिए 75-सप्ताह की उलटी गिनती शुरू करता है और 15 अगस्त 2023 को एक वर्ष के बाद समाप्त होगा।

12th March is a special day in India’s glorious history. On that day in 1930, the iconic Dandi March led by Mahatma Gandhi began. Tomorrow, from Sabarmati Ashram we will commence Azadi Ka Amrut Mahotsav, to mark 75 years since Independence. https://t.co/8E4TUHaxlo